La historia de amor de Yeri Mua: quiénes fueron sus novios y por qué terminaron

Yeri Mua se ha consolidado como una de las creadoras de contenido y cantantes más populares de México. Su éxito en la música urbana ha logrado que la influencer continúe ganando seguidores.

Sin embargo, además de su carrera artística, su vida sentimental también ha despertado la curiosidad de sus fans, quienes han seguido de cerca algunas de sus relaciones más mediáticas. Te contamos quiénes han sido las exparejas de la intérprete de "Baddie".

¿Quién es Yeri Mua?

Yeri Mua nació el 17 de diciembre de 2001 en Veracruz. Es una influencer, empresaria y cantante de reguetón mexicano y música urbana.

Su popularidad comenzó gracias a sus tutoriales de maquillaje y contenido de belleza en redes sociales. Con el paso de los años logró construir una sólida comunidad digital y posteriormente dio el salto a la música, donde ha conseguido posicionarse como una de las artistas más escuchadas del género urbano en México.

¿Quiénes han sido las ex parejas de Yeri Mua? Foto: Cuartoscuro.com

¿Quiénes han sido las parejas de Yeri Mua?

Brian Villegas "El Paponas"

El creador de contenido y empresario Brian Villegas, mejor conocido como "El Paponas", fue la primera pareja pública de Yeri Mua.

Ambos se conocieron en Veracruz a través de Instagram, luego de que la influencer solía pedir comida en uno de sus negocios. Su romance comenzó en 2021 y compartieron varios momentos importantes juntos, entre ellos la coronación de Yeri Mua como reina del Carnaval de este estado en 2022.

No obstante, la relación terminó a finales de ese mismo año en medio de diversas polémicas relacionadas con presuntas infidelidades y problemas económicos.

Aarón Mercury

A finales de 2022, Yeri Mua comenzó a salir con el creador de contenido y cantante Aarón Mercury. Aunque nunca hicieron oficial su noviazgo, los rumores se confirmaron después de que ambos protagonizaran un beso durante una transmisión en vivo.

La relación duró pocos meses y llegó a su fin a principios de 2023. Tras la ruptura, ambos estuvieron involucrados en una serie de declaraciones y polémicas que marcaron el distanciamiento definitivo entre ellos.

Naim Darrechi

Otra de las relaciones más comentadas de Yeri Mua fue con el influencer español Naim Darrechi. La pareja se conoció en 2023 durante las grabaciones de un proyecto con otros creadores de contenido y comenzaron a salir en marzo de ese año.

Sin embargo, la relación terminó apenas dos meses después, en mayo de 2023. La separación estuvo envuelta en controversia luego de que la cantante realizara acusaciones públicas de violencia en contra del influencer.

¿Quiénes han sido las ex parejas de Yeri Mua? Foto: Captura @TitoDarrechi

Estas son algunas de las relaciones sentimentales más conocidas de Yeri Mua, una figura que continúa generando conversación tanto por su carrera musical y como influencer.