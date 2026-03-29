TikTok producirá sus propios microdramas estilo telenovela

TikTok está dando un paso más en su estrategia de contenidos al apostar por la producción de microdramas, un formato que ha ganado popularidad en los últimos años dentro del ecosistema digital.

De acuerdo con información revelada por Business Insider, la compañía ya inició un proceso de casting para reclutar actores que participen en una nueva serie de cortometrajes dramáticos, con un estilo cercano al de las telenovelas.

TikTok quiere crear sus propias historias

El proyecto marca un cambio en la plataforma, que hasta ahora se ha apoyado principalmente en contenido generado por usuarios y creadores externos.

Según un correo interno citado por el medio, TikTok busca desarrollar producciones propias con narrativas diseñadas específicamente para su formato vertical. Este movimiento se suma a pruebas recientes en las que la aplicación comenzó a experimentar con un canal dedicado a dramas cortos en Estados Unidos y otros mercados.

El registro de “TikTok Drama”

La estrategia no es improvisada. En noviembre, la empresa solicitó el registro de la marca TikTok Drama en Estados Unidos, lo que anticipaba su interés en expandirse hacia la producción de series.

El registro contempla el desarrollo de contenidos como series dramáticas cortas, programas de televisión y webisodios.

¿Qué son los microdramas?

Los microdramas, también conocidos como dramas verticales, son historias divididas en episodios de corta duración, generalmente de entre uno y cinco minutos.

Este formato retoma elementos clásicos de las telenovelas, como romance, conflictos familiares, traiciones y giros narrativos, adaptados al consumo rápido en dispositivos móviles.

Una tendencia impulsada por algoritmos

Actualmente, el feed de dramas dentro de TikTok está dominado por contenido de socios externos, algunos de los cuales incorporan herramientas de inteligencia artificial para crear historias y personajes.

Este tipo de producciones ha permitido explorar narrativas más experimentales, incluyendo personajes animados o situaciones fuera de lo convencional. Con este nuevo paso, la plataforma no solo busca distribuir este tipo de contenido, sino también convertirse en productora directa dentro de un formato que continúa ganando audiencia a nivel global.

bgpa