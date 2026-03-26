Te contamos cómo funciona Discord, la red social favorita de la Gen Z para crear comunidades; una plataforma en Internet que comenzó como una herramienta para gamers, pero que con el tiempo se transformó en un gigantesco espacio digital donde millones de personas comparten intereses y conversan en tiempo real.

Desde su lanzamiento en 2015, Discord ha crecido de forma notable. La plataforma supera los 150 millones de usuarios activos mensuales, con una presencia particularmente fuerte entre jóvenes y adolescentes.

Pero, ¿qué tiene Discord que lo hace diferente? A simple vista podría parecer solo otra aplicación de mensajería, pero su funcionamiento va mucho más allá.

La plataforma combina elementos de chat, foros, redes sociales y servicios de voz, permitiendo crear servidores temáticos donde las personas pueden conversar, jugar, estudiar, compartir música o incluso organizar movimientos políticos.

Cómo funciona Discord Discord

¿Qué es exactamente Discord?

Discord es una plataforma de comunicación diseñada para crear comunidades en línea. Fue fundada en 2015 por Jason Citron y Stan Vishnevskiy, dos emprendedores del sector tecnológico que buscaban mejorar la comunicación entre jugadores durante las partidas en línea.

Según información oficial de la empresa, Discord fue creado inicialmente para resolver un problema común en los videojuegos multijugador: las herramientas de chat existentes eran poco confiables, complejas o consumían demasiados recursos del sistema.

Discord permite a los usuarios comunicarse de distintas formas dentro de comunidades digitales llamadas servidores. Entre sus principales funciones destacan los chats de texto, llamadas de voz, videollamadas, streaming, compartir archivos y crear comunidades temáticas.

Cada servidor puede tener cientos o incluso miles de usuarios organizados en distintos canales de conversación.

Cómo funciona Discord Discord

¿Cómo funciona Discord?

El corazón de Discord son los servidores, es decir, una comunidad digital creada alrededor de un tema o interés común. Por ejemplo, pueden tratarse de comunidades de videojuegos, grupos de estudio, fans de series o anime y hasta grupos políticos.

Cada servidor está dividido en canales, que pueden ser:

Canales de texto: funcionan de manera similar a los chats tradicionales, los usuarios pueden enviar mensajes, compartir enlaces, subir imágenes o videos o reaccionar con emojis.

funcionan de manera similar a los chats tradicionales, los usuarios pueden enviar mensajes, compartir enlaces, subir imágenes o videos o reaccionar con emojis. Canales de voz: los usuarios pueden entrar y salir de estos canales libremente, como si fueran salas de conversación.

Espacios privados: muchos servidores de Discord son privados o requieren invitación, esto crea un ambiente más cercano y controlado que las redes sociales abiertas.

Comunicación en tiempo real: Discord combina varias formas de comunicación en una sola plataforma, incluyendo las anteriores, video y streaming. Esto permite hablar con otras personas en tiempo real sin necesidad de realizar llamadas formales.

Cómo funciona Discord Discord

¿Cómo crear un servidor en Discord?

Descarga la aplicación o abre Discord en el navegador Crea una cuenta Selecciona la opción “crear servidor” Elige un nombre y una imagen Invita usuarios mediante un enlace A partir de ahí se pueden configurar roles de usuario, permisos o canales personalizados

¿Por qué Discord es tan popular entre la Generación Z?

La Generación Z ha comenzado a buscar plataformas donde puedan interactuar sin la presión constante de los algoritmos o la exposición pública. Y, a diferencia de plataformas como Instagram o TikTok, Discord no gira alrededor de seguidores o “likes”.

El foco está en la interacción dentro de comunidades, lo que permite que los usuarios participen en conversaciones más naturales.

Muchos creadores de contenido utilizan Discord para interactuar con su audiencia e incluso durante la pandemia de COVID-19, muchos estudiantes y profesores comenzaron a utilizar Discord como herramienta de comunicación.

Discord apuesta por la interacción directa entre personas que comparten intereses comunes, creando comunidades que facilitan su funcionamiento; representando una alternativa atractiva dentro del ecosistema de las redes sociales.