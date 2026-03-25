Meta y YouTube pierden juicio por adicción de menores a redes sociales

Un jurado en Los Ángeles, California, declaró culpables a Meta y YouTube de haber diseñado sus plataformas para generar adicción entre niños y adolescentes, calificándolas como “negligentes”. El caso, iniciado a finales de enero, se convirtió en un precedente en Estados Unidos al poner en el centro del debate la responsabilidad de las grandes tecnológicas en la salud mental de los menores.

Tras largas deliberaciones, el jurado determinó que ambas compañías usaron mecanismos de diseño para enganchar a los menores y las condenó a pagar tres millones de dólares en daños compensatorios a la demandante, identificada como K. G. M.. Además, se prevé una indemnización adicional por daños punitivos, lo que podría aumentar la multa y alcanzar a más empresas tecnológicas.

Meta enfrenta sanción millonaria por caso de abuso y trata en sus plataformas. REUTERS

Reacción de Meta

Tras conocerse el veredicto, Meta anunció que apelará la decisión. Un vocero de la empresa declaró: "Respetuosamente no estamos de acuerdo con el veredicto y examinaremos las opciones jurídicas".

Declaraciones de Zuckerberg

Ante el jurado, Mark Zuckerberg negó que Meta busque maximizar el tiempo de pantalla de los jóvenes y aseguró que la empresa ha cambiado sus prioridades, enfocándose en la seguridad y bienestar de los usuarios.

Rechazó las acusaciones de haber engañado al Congreso estadounidense sobre el funcionamiento de sus plataformas y defendió que las métricas actuales ya no se centran en el tiempo de uso, sino en la calidad de la interacción.

Meta señalada de exponer datos de menores

La decisión en California coincidió con otro juicio en Nuevo México. Ahí, el jurado concluyó que Meta había priorizado la obtención de beneficios frente a la seguridad de los menores, afectando su salud mental y exponiéndolos a riesgos graves.

La empresa fue condenada a pagar 375 millones de dólares en daños, tras un proceso que duró siete semanas y en el que se presentaron 40 testigos y cientos de documentos internos.

El veredicto determinó que Meta violó la Ley de Prácticas Comerciales Desleales del Estado, al ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas y prácticas que ponían en peligro a los menores.

En 2023, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, había demandado a Meta, acusándola de crear un “cultivo” para depredadores infantiles en Facebook e Instagram. La compañía negó las acusaciones, pero el juicio concluyó que ocultó riesgos y permitió la exposición de menores a explotación sexual infantil.

Aunque la condena fue de 375 millones de dólares, el monto fue muy inferior al solicitado por el Estado, que reclamaba miles de millones.

Por qué generan dependencia las redes sociales

La adicción a las redes sociales se debe a mecanismos psicológicos y neurológicos que refuerzan el uso compulsivo de estas plataformas. El psiquiatra Rodrigo Córdoba explicó que cada notificación, “like” o comentario activa el sistema de recompensa del cerebro, liberando dopamina, lo que produce placer inmediato y genera dependencia.

El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz ha documentado que el uso excesivo de redes sociales está vinculado con ansiedad, depresión e insomnio, especialmente en adolescentes y jóvenes adultos. Sus estudios muestran que la exposición prolongada a pantallas altera los ciclos de sueño y afecta la concentración en actividades académicas y laborales.

Investigaciones de la Universidad de Harvard también han confirmado que la comparación social es un factor clave en la adicción digital. Al observar vidas idealizadas en plataformas como Instagram o TikTok, los usuarios experimentan sentimientos de insuficiencia y baja autoestima, lo que refuerza el ciclo de dependencia.