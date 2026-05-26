Video: así se escuchó el fuerte trueno que hizo temblar a Nuevo León

Una tormenta eléctrica provocó un fuerte trueno que ‘hizo temblar’ a Nuevo León; el estruendo fue captado en un video que ya se hizo viral en redes sociales.

El fenómeno fue captado durante las intensas lluvias registradas en los últimos días con gran actividad eléctrica, lo que ha hecho que, incluso, Protección Civil active recorridos preventivos y labores de vigilancia en distintos puntos.

Ante el clima en el estado, debido a la presencia de un canal de baja presión en interacción con el ingreso de humedad, autoridades emitieron una serie de recomendaciones preventivas a la ciudadanía, entre ellas, conducir con precaución y mantenerse alejados de árboles, postes y estructuras que pudieran representar riesgo por los fuertes vientos o descargas eléctricas.

Fuerte trueno en Nuevo León captado en video

Trueno en Nuevo León. Especial

El fuerte trueno en Nuevo León que generó una intensa luz en el cielo causó temor entre los habitantes del estado, pues algunos reportaron que el impacto se sintió como si hubiera “temblado” por algunos segundos.

Algunos señalaron que las ventanas y puertas de sus viviendas vibraron debido a la potencia del trueno generado por la descarga eléctrica.

Videos captados por cámaras de seguridad se viralizaron en redes sociales como TikTok, Facebook y X.

En uno de los clips se observa el momento exacto en que el cielo se ilumina durante unos segundos antes del fuerte estruendo que sorprendió a los regiomontanos.

Entre los comentarios se lee:

Prendí la secadora cuando tronó. Pensé que había explotado.

A mí me pescó en el baño y tenía la luz apagada porque en la noche no prendo el foco. Salté de la taza.

Me sacó un sustote.

Necesito ese sonido de alarma.

¿Dónde cayó? Se escuchó fuertísimo.

Bien chido que se alumbró y se escuchó.

Se escuchó muy fuerte.

Eso fue lo que me despertó.

¿Por qué no todos los truenos suenan igual?

Los truenos no suenan igual porque el sonido del rayo cambia según la distancia, el tipo de nube, la forma del relámpago y las condiciones del aire.

Cuando un rayo cae cerca, el trueno suele escucharse como un estallido fuerte y seco, parecido a una explosión. Esto ocurre porque el sonido llega casi de inmediato y con mucha intensidad. En cambio, cuando el rayo está lejos, el sonido tarda más en llegar y se dispersa en la atmósfera, por eso se escucha como un retumbo largo y más grave.

También influye la forma del rayo. Muchos rayos no son una línea recta, sino que recorren varios kilómetros y tienen ramificaciones. Cada parte del rayo produce sonido en momentos ligeramente distintos, así que el oído percibe una especie de “ruido rodante” o continuo. Por eso algunos truenos parecen durar varios segundos.

Las nubes, la humedad, la lluvia y las montañas o edificios también modifican el sonido. Las ondas pueden rebotar y generar ecos, haciendo que el trueno parezca más largo o más profundo. Incluso la temperatura del aire afecta cómo viaja el sonido: en ciertas condiciones el trueno puede escucharse a más de 15 kilómetros de distancia.

¿Qué no hacer durante una tormenta eléctrica?

Trueno en Nuevo León.

Durante una tormenta eléctrica hay varias cosas que conviene evitar porque aumentan el riesgo de ser alcanzado por un rayo o sufrir una descarga eléctrica:

No te refugies debajo de árboles aislados. Aunque parezcan protección, los rayos suelen caer en los objetos más altos. Si un árbol recibe un impacto, la electricidad puede pasar al suelo y alcanzar a las personas cercanas.

Evita estar en lugares abiertos como canchas, playas, azoteas o campos. Si eres el objeto más alto del área, el riesgo aumenta.

No uses objetos metálicos largos o puntiagudos al aire libre, como paraguas con punta metálica, palos de golf, bicicletas o motocicletas. El metal no “atrae” rayos por sí solo, pero sí conduce muy bien la electricidad.

Aléjate del agua. No es seguro nadar, bañarse, lavar platos ni estar cerca de piscinas o lagos durante la tormenta, porque el agua conduce la electricidad.

Dentro de casa, evita usar aparatos conectados a la corriente, teléfonos fijos y duchas. Un rayo puede viajar por el cableado eléctrico y las tuberías.

No te quedes cerca de ventanas o puertas abiertas, especialmente si hay viento fuerte o actividad eléctrica intensa.

Si vas manejando, normalmente el auto es un lugar relativamente seguro, pero debes evitar tocar partes metálicas del vehículo y no estacionarte bajo árboles o postes.

Una regla útil es la del “30-30”: si entre el relámpago y el trueno pasan menos de 30 segundos, la tormenta está lo bastante cerca como para ser peligrosa y debes buscar refugio. Después del último trueno, espera al menos 30 minutos antes de volver a salir.