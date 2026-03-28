¿Beso entre hombres? El Bogueto desata debate por escena en su nuevo video musical

En la industria musical actual, donde cada lanzamiento compite por captar la atención del público, algunos artistas optan por propuestas visuales que generan conversación inmediata. En ese contexto, una reciente producción del reggaetón mexicano colocó nuevamente a uno de sus exponentes en el centro del debate digital.

El cantante de reggaetón mexicano El Bogueto volvió a colocarse en la conversación tras el estreno de su nuevo video musical. En una de las escenas, el intérprete aparece besando a una persona de apariencia masculina, lo que provocó sorpresa entre sus seguidores y detonó reacciones en distintas plataformas.

El momento se viralizó en TikTok y X, donde usuarios comenzaron a debatir sobre el significado de la escena. Mientras algunos la interpretaron como una decisión artística, otros la señalaron como una estrategia para generar impacto mediático.

El Bogueto sorprende besándose con un “hombre” en su nuevo video IG

Video de “Cállate y bésame”: ¿qué pasa realmente en la escena viral?

El video de “Cállate y bésame” presenta una narrativa provocadora que mezcla elementos de sensualidad con una estética urbana característica del género. Dentro de la historia, El Bogueto tiene un acercamiento con un personaje masculino que se encuentra sentado; ambos intercambian miradas y, tras unos segundos, se besan.

La secuencia generó dudas entre los espectadores. En plataformas de internet, algunos usuarios afirmaron que la persona involucrada sería en realidad su pareja, caracterizada con peluca y barba para la escena. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

El recurso narrativo dejó abierta la interpretación. Para algunos internautas, se trata de una herramienta visual que refuerza el concepto de la canción. Otros cuestionaron si representa una inclusión genuina o si forma parte de una estrategia diseñada para generar conversación.

Redes sociales reaccionan al beso de El Bogueto

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. El nombre del artista se posicionó entre las principales tendencias, acompañado de comentarios divididos, memes y publicaciones que amplificaron la conversación.

Por un lado, surgieron mensajes de apoyo que destacaron la apertura dentro del género urbano. Algunos usuarios señalaron que este tipo de escenas, incluso cuando no son explícitas, contribuyen a visibilizar temas relacionados con identidad y diversidad.

En contraste, también aparecieron críticas que cuestionaron la coherencia entre la imagen pública del artista y la escena presentada en el video. Asi mismo, parte del debate se centró en la intención detrás del contenido, así como en su impacto dentro de una industria que históricamente ha mantenido ciertos estereotipos.

Dentro de este contexto parte de los internautas cuestionan si realmente se trata de un acto de inclusión o de una estrategia de marketing conocida como “queerbaiting”, utilizada para generar controversia sin un compromiso real.

El Bogueto sorprende besándose con un “hombre” en su nuevo video Captura de pantalla

¿Qué es el “queerbaiting”? El concepto detrás de la polémica

El término “queerbaiting” se utiliza para describir una estrategia en la que se insinúan relaciones o identidades LGBTQ+ sin confirmarlas de forma explícita. De acuerdo con especialistas en estudios de género y comunicación, esta práctica aparece con frecuencia en productos de entretenimiento como series, películas y videos musicales.

Los expertos señalan que el “queerbaiting” se basa en la ambigüedad. Presenta señales que pueden interpretarse como inclusión, pero evita desarrollar una representación clara o sostenida. Esto permite generar conversación sin modificar de fondo la narrativa o la imagen pública de quienes participan.

El concepto también genera distintas posturas. Algunos consideran que este tipo de recursos puede abrir espacios de visibilidad, mientras que otros lo interpretan como una forma de utilizar la diversidad con fines comerciales. En ese sentido, el análisis suele enfocarse en la intención del contenido y en el contexto en el que se presenta.

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El Bogueto y su nueva etapa

Más allá de la polémica, el lanzamiento de este video se inserta en un momento clave para El Bogueto, quien persisten en su consolidación dentro de la escena del reggaetón mexicano. La canción “Cállate y bésame” forma parte de su más reciente etapa musical, su propuesta ha destacado por conectar con audiencias jóvenes y por mantenerse activa en el entorno digital.

El artista ha construido una identidad ligada a la estética urbana y a narrativas directas, por lo que este tipo de decisiones visuales pueden interpretarse como parte de una evolución en su propuesta musical. La industria del entretenimiento actual valora cada vez más los contenidos que generan conversación, lo que influye en la manera en que se diseñan los lanzamientos.