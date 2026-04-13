¡Momento incómodo! Queen Buenrostro responde a Sol León sobre Suavecito y Kim Shantal

La tensión no tardó en hacerse presente dentro de la Casa VIP, luego de que Sol León cuestionara directamente a Queen Buenrostro sobre su relación con “Suavecito”, exnovio de Kim Chantal.

La polémica viene desde antes, cuando Queen y Kim se mostraban cercanas en redes sociales. Sin embargo, la situación cambió y tiempo después Queen inició una relación con "Suave", quien anteriormente fue pareja de Kim, lo que desató críticas y un evidente distanciamiento entre las influencers.

Durante la conversación, Sol León lanzó la pregunta sin rodeos al cuestionar “quién le bajó a quién”, generando un momento incómodo entre los presentes.

Ante esto, Queen Buenrostro respondió que ella y Kim eran compañeras de trabajo, pero que actualmente ya no.

Más adelante, Sol insistió preguntando si "Suave" había sido pareja de Kim, a lo que Queen respondió de inmediato que sí, pero que eso ocurrió “hace muchos años”.

Sol León continuó con las preguntas y quiso aclarar si Kim Chantal y “Suavecito” ya no tenían ningún tipo de relación cuando él y Queen Buenrostro comenzaron a salir. Ambos respondieron que no, lo que llevó a Sol a cuestionar por qué entonces se había generado tanta polémica en redes.

Ante esto, Queen aseguró que a la gente “le gusta crear chismes donde no los hay” y explicó que tanto ella como Kim habían dejado de ser compañeras de trabajo “muchos años atrás”. Cuando Sol le preguntó si alguna vez fueron amigas, Queen fue tajante: dijo que no, que nunca lo fueron y que incluso la propia Kim lo había mencionado públicamente.

Queen también agregó que gran parte de la polémica proviene del fandom, que ha sido quien más ha hablado del tema. Al ser cuestionada sobre si Kim había opinado al respecto, respondió que sí.

Sol insistió en que quería conocer todos los detalles, pero Queen aseguró que no había mucho más que contar. Sin embargo, Sol mencionó que en redes sociales el tema había generado mucho “chisme”, por lo que consideraba que era el momento de aclararlo.

Durante toda la conversación, Suave permaneció presente, serio y atento. En ese momento, Queen reiteró que la reacción del público se debía a que muchos pensaban que ella y Kim eran amigas.

Posteriormente, Sol pidió que aclararan las fechas. Suave explicó que todo ocurrió hace tiempo, aunque primero mencionó un año y luego corrigió diciendo que en realidad habían pasado dos. Detalló que, tras terminar su relación con Kim, pasó aproximadamente un año soltero antes de comenzar a salir con Queen.

Finalmente, Suave explicó que la confusión de la amistad, surgió porque en algún momento ya que todos convivían y trabajaban juntos y coincidían en reuniones en Ciudad de México. Queen precisó que esto ocurrió alrededor de 2021, cuando se reunían para grabar contenido y les iba bien como equipo. Con el tiempo, se distanciaron, pero el público se quedó con esa imagen, lo que alimentó la polémica.

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