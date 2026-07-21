¿Quién es Virginia Fonseca? La novia de Vinícius que dejó ver el nuevo rostro del futbolista

Virginia Fonseca, la reconocida influencer y empresaria, sacudió las redes sociales al publicar una serie de fotografías que dejaron al descubierto el sorprendente cambio físico de Vinícius Júnior. La presentadora difundió el material audiovisual durante la inauguración de su nuevo gimnasio, un exclusivo complejo deportivo ubicado en la ciudad de Goiânia, Brasil.

En las imágenes compartidas por la creadora de contenido, el delantero estrella del Real Madrid mostró un rostro notablemente distinto. El atleta brasileño aprovechó sus días de descanso, tras su participación en la Copa del Mundo, para ingresar al quirófano y someterse a un minucioso procedimiento estético.

Vinícius luciendo su nuevo rostro. Foto de: Redes Sociales / Liberta Depre

Los detalles filtrados a la prensa precisaron que el futbolista sudamericano recibió una armonización facial integral y una mentoplastia. Estas dos intervenciones quirúrgicas le permitieron definir por completo el contorno de su mandíbula y proyectar su mentón de forma definitiva.

El prestigioso dermatólogo Alessandro Alarcão tomó las riendas de este procedimiento. El médico voló directamente desde la ciudad de Miami, en Estados Unidos, con el único objetivo de atender de manera exclusiva al jugador del conjunto merengue.

Vinícius besando a Virginia Fonseca. Foto de: Redes Sociales / Liberta Depre

El equipo del delantero solicitó un operativo de máxima seguridad para proteger su identidad. Los administradores de la clínica médica cerraron sus instalaciones al público general y prohibieron estrictamente el uso de cámaras o teléfonos móviles a todo su personal de salud.

Para complementar sus retoques faciales, Vinícius Júnior modificó su arreglo personal con un nuevo diseño de barba. El atacante brasileño también se retiró las trenzas que caracterizaron su estilo durante los últimos años, un factor que potenció su radical cambio de imagen.

El peso mediático de la presentadora

La responsable de filtrar estas fotografías, Virginia Fonseca, figura como una de las personalidades más poderosas del entretenimiento brasileño. Ella nació en los Estados Unidos, creció en Brasil y consolidó una comunidad que supera los 55 millones de seguidores en su perfil oficial de Instagram.

Con apenas 27 años de edad, la estrella de internet lidera su propio programa nocturno titulado Sabadou com Virginia, el cual se transmite por la cadena nacional SBT. Fuera de las pantallas de televisión, triunfa como cofundadora y copropietaria de la lucrativa marca de cosméticos WePink.

Virginia Fonseca con bikini blanco. Foto de FB: Virginia Fonseca

La vida privada de la conductora genera un interés masivo en los medios de comunicación sudamericanos. La empresaria es madre de tres hijos, fruto de una antigua relación sentimental con el intérprete musical Zé Felipe. Hoy en día, su nombre suena con fuerza en la prensa rosa internacional por su vínculo amoroso con el jugador de futbol.

Una relación bajo el intenso escrutinio público

El mediático noviazgo entre la estrella del Real Madrid y la influencer cobró carácter oficial a finales del año 2025. La pareja acaparó los titulares deportivos y de espectáculos, para convertirse rápidamente en una de las duplas más seguidas por los fanáticos de ambos rubros.

En el mes de mayo de 2026, los jóvenes anunciaron una ruptura amistosa frente a sus seguidores. La separación detonó en medio de constantes rumores sobre una supuesta infidelidad cometida por el delantero. Las especulaciones inundaron los tabloides durante varias semanas consecutivas.

Virginia Fonseca con bikini negro. Foto de FB: Virginia Fonseca

El panorama romántico cambió drásticamente en los últimos días, pues los protagonistas confirmaron una reciente reconciliación. Las fotos tomadas en el interior del gimnasio de Goiânia funcionaron como la prueba irrefutable de su regreso oficial como pareja.

La filtración de estas instantáneas causó furor en todas las redes sociales. Las opiniones del público terminaron divididas, ya que miles de internautas reaccionaron asombrados e indicaron que el astro brasileño luce totalmente "irreconocible" después de visitar la plancha del quirófano.