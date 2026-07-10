"Les pido disculpas"; Vinícius rompe el silencio tras la eliminación de Brasil

Cinco días después de la dolorosa eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026, Vinícius Júnior rompió el silencio con un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que pidió perdón a la afición, hizo una profunda autocrítica y prometió seguir luchando para devolver a la Canarinha a la cima del futbol mundial.

El delantero del Real Madrid confesó que necesitó algunos días para procesar el golpe antes de expresar públicamente sus sentimientos, luego de la derrota por 2-1 frente a Noruega, resultado que significó una de las eliminaciones más tempranas de Brasil en una Copa del Mundo en tiempos recientes.

Casi cuatro años después, otra vez me toca pensar en lo que escribo después de una frustración en un Mundial", inició el atacante brasileño.

El futbolista explicó que el cariño recibido por parte de los aficionados fue una de las razones que lo impulsaron a compartir su sentir, aunque reconoció que primero necesitaba tiempo para asimilar lo ocurrido.

"Vi a muchísima gente de todas las edades apoyándome y abrazando nuestro sueño, así que sería injusto quedarme en silencio. Pero necesitaba unos días para reflexionar", escribió.

Vinícius también dejó claro el enorme significado que tiene para él representar a su país y describió el dolor que significó despedirse tan pronto del torneo.

Vestir la camiseta de la Selección de Brasil es el mayor orgullo de mi vida, y quedar eliminado de un Mundial en octavos de final es una sensación muy difícil de explicar", señaló.

El atacante de 26 años no buscó excusas y reconoció que el equipo tenía condiciones para aspirar a mucho más en la competencia.

"Sé todo lo que me preparé, todo lo que me concentré y cuánto quería esto por ustedes y por mi familia", escribió antes de lanzar una de las frases más contundentes de su publicación.

"La frustración que siento es enorme. Teníamos un grupo lo suficientemente fuerte como para llegar mucho más lejos y no lo conseguimos".

Se disculpa con los fanáticos

Vinícius Júnior ofreció disculpas a los aficionados brasileños y aseguró que no dejará de trabajar para devolver a la selección a los primeros planos del futbol internacional.

Les pido disculpas y voy a seguir luchando por nuestro sueño de volver a lo más alto del mundo", concluyó.

Pese a la decepcionante actuación colectiva de Brasil, el delantero fue uno de los pocos futbolistas que logró destacar durante el torneo. Terminó el Mundial 2026 con cuatro goles y una asistencia, siendo el principal referente ofensivo del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti. Sin embargo, su rendimiento no fue suficiente para evitar que la Canarinha se despidiera en los octavos de final tras caer frente a Noruega, resultado que puso fin a las aspiraciones brasileñas de conquistar su sexto título mundial.

Con el torneo ya terminado, Vinícius comenzó su periodo de vacaciones antes de reincorporarse al Real Madrid, donde iniciará la pretemporada con la mira puesta en la campaña 2026-27, mientras Brasil intentará reconstruirse de cara al proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030.