Stylist provoca indignación tras insultar a los mexicanos; después se disculpa

La final del Mundial 2026 no solo dejó reacciones por el resultado deportivo. La influencer y asesora de imagen Lau Styling, conocida por trabajar con celebridades argentinas y mexicanas, generó una fuerte controversia luego de compartir un video en el que lanzó insultos contra algunos aficionados mexicanos que festejaron la victoria de España sobre Argentina.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron y provocaron cientos de críticas en redes sociales. Incluso, algunos usuarios pidieron que dejara de colaborar para artistas de La Casa de los Famosos México 2026, donde prepara algunos de los vestuarios de Flor Vigna, una de las participantes confirmadas del reality.

ESTOY MOLESTA 😡



Esta mujer Argentina es Laura, es Stylist de varios famosos que entran a La Casa de los famosos y se atrevió a llamar HIJOS DE PU&@ a los mexicanos.



Laura te recuerdo que estás en México buscando oportunidades la cuales se te han brindado como para ponerte a… pic.twitter.com/mToUBV4vs2 — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 20, 2026

¿Qué dijo Lau Styling que provocó la polémica?

La controversia comenzó cuando se difundió un video en el que la stylist reaccionó a las celebraciones realizadas por algunos mexicanos tras la derrota de Argentina.

En la grabación expresó frases como:

Todos los mexicanos: 'Ganó España'. Pero ¿vos estuviste en la final? Ni a la cuarta llegaste..."

El tono de sus declaraciones fue considerado ofensivo por numerosos usuarios, quienes criticaron el lenguaje empleado y cuestionaron sus comentarios hacia los aficionados mexicanos.

Foto: Redes sociales

¿Cómo respondió la stylist tras las críticas?

Después de que el video se hiciera viral, Lau Styling utilizó sus historias de Instagram para explicar su versión de los hechos.

Afirmó que sus palabras estaban relacionadas únicamente con la pasión que genera el futbol y negó sentir rechazo hacia México o hacia los mexicanos.

Según explicó, también recibió mensajes ofensivos después de la publicación y aseguró que la situación la llevó a decidir que dejará de opinar públicamente sobre temas deportivos.

¿Lau Styling ofreció disculpas?

En un nuevo mensaje, la asesora de imagen reconoció que suele reaccionar de manera impulsiva y lamentó que sus palabras hayan causado molestia.

Asimismo, aseguró que México ocupa un lugar importante en su vida y expresó que nunca fue su intención ofender a todo un país.

"No odio a los mexicanos", insistió, al tiempo que señaló que su inconformidad iba dirigida únicamente hacia algunas personas que, según ella, anteriormente apoyaban a la selección argentina y después celebraron su derrota.

Foto: Especial

¿Quién es Lau Styling?

Lau Styling, cuyo nombre es Laura Villa, es una estilista e influencer argentina que ha trabajado con diversas figuras del espectáculo.

En México ganó notoriedad tras colaborar con Briggitte Bozzo durante su participación en La Casa de los Famosos México. Después del reality también protagonizó un conflicto mediático con Gala Montes, luego de intercambiar acusaciones relacionadas con prendas de diseñador utilizadas durante el programa.

¿Qué dijo Gala Montes tras la nueva polémica?

La actriz no tardó en reaccionar a la controversia y publicó un mensaje en redes sociales recordando las diferencias que mantuvo con la stylist tras su paso por La Casa de los Famosos México.

Gala aseguró que ya había manifestado anteriormente su desacuerdo con Lau Styling y celebró las críticas que recibió en internet, reavivando así la disputa que ambas protagonizaron meses atrás.