Si tu apellido inicia con esta letra, hoy te toca cobrar la Pensión del Bienestar

La Secretaría de Bienestar informó que este lunes 20 de julio continúa la dispersión de los recursos correspondientes al bimestre julio-agosto 2026 de las Pensiones y Programas para el Bienestar.

De acuerdo con el calendario oficial, este día reciben su depósito las personas derechohabientes y beneficiarias cuyo primer apellido inicia con la letra M.

En este contexto, la Secretaría de Bienestar recordó que la dispersión de los pagos se realiza de forma escalonada por la letra inicial del primer apellido, con el objetivo de brindar una mejor atención a las personas beneficiarias y evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias.

Calendario pendiente de pagos:

Letras N, Ñ y O | martes 21 de julio de 2026.

Letras N, Ñ y O | martes 21 de julio de 2026. Letras P y Q | miércoles 22 de julio de 2026.

Letra R | jueves 23 de julio de 2026.

Letra R | viernes 24 de julio de 2026.

Letra S | lunes 27 de julio de 2026.

Letras T, U y V | martes 28 de julio de 2026.

Letras W, X, Y y Z | miércoles 29 de julio de 2026.

Es necesario precisar que los recursos se depositan de manera directa en la Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional para recibir el apoyo.

Asimismo, las autoridades reiteraron que el dinero permanece seguro en la cuenta bancaria, por lo que no es necesario retirarlo el mismo día del depósito. La tarjeta del Banco del Bienestar puede utilizarse para realizar compras en establecimientos con terminal bancaria o para retirar efectivo cuando la persona beneficiaria lo considere conveniente.

Por último, en cuanto los montos que cada sector recibirá se sabe que en el caso de las Personas Adultas Mayores, será un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales para personas de 65 años y más.

Para la Pensión Mujeres Bienestar, 3 mil 100 pesos bimestrales a mujeres de entre 60 y 64 años, mientras que para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, será un monto de 3 mil 300 pesos bimestrales.

En cuanto el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, éste otorga, en la mayoría de los casos, 1,650 pesos bimestrales.