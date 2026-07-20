Hijo de Enrique Peña Nieto comparte exclusivas fotos del expresidente por su cumpleaños 60

Alejandro Peña Pretelini, hijo de Enrique Peña Nieto, compartió exclusivas fotos del expresidente de México y le dedicó un conmovedor mensaje por su cumpleaños número 60.

Enrique Peña Nieto nació el 20 de julio de 1966 en Atlacomulco, por lo que este día cumple 60 años de edad.

Peña Nieto gobernó México como presidente de la República del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018, convirtiéndose en uno de los mandatarios más jóvenes en asumir el cargo en la historia reciente del país, pues tenía 46 años cuando inició su sexenio y 52 años al concluirlo.

Actualmente, a sus 60 años, reside principalmente en Madrid, España, donde lleva una vida alejada de la política mexicana y realiza apariciones públicas únicamente de forma ocasional.

Hijo de Enrique Peña Nieto comparte exclusivas fotos del expresidente

Cumpleaños 60 de Enrique Peña Nieto.. Especial

A través de sus redes sociales, Alejandro Peña Pretelini, segundo hijo del expresidente de México Enrique Peña Nieto y de Mónica Pretelini, compartió exclusivas fotos de su padre, acompañadas de un mensaje para festejarlo.

Felices 60. Qué suerte tenerte como papá. Gracias por enseñarme tanto, por estar siempre y por ser el mejor ejemplo que pude tener. Estoy muy orgulloso de ti. Que Dios te siga bendiciendo hoy y siempre. Te amo, pa. Feliz cumpleaños”, escribió Alejandro.

En tanto, hizo públicas nueve fotografías en donde se ven juntos, abrazándose y sonriendo en la mayoría de ellas. Incluso en una, se ve a Alejandro cuando era niño y a Peña Nieto de joven, dándole un beso mientras él sonríe.

Las fotos publicadas en la plataforma de Instagram causan revuelo debido a que Peña Nieto se encuentra alejado del ojo público y raras veces se comparten imágenes de él, especialmente de una forma tan privada junto a su familia.

Cumpleaños 60, alejado de los reflectores

Cumpleaños 60 de Enrique Peña Nieto. Presidencia

Enrique Peña Nieto llega a los 60 años alejado de los reflectores y manteniendo un perfil bajo.

Desde que concluyó su mandato el 1 de diciembre de 2018, Peña Nieto prácticamente se retiró de la vida política. En 2019 se divorció de Angélica Rivera y, posteriormente, fijó su residencia en Madrid, España, donde ha pasado la mayor parte de los últimos años.

Desde entonces, sus apariciones públicas han sido esporádicas y casi siempre relacionadas con eventos sociales o reuniones privadas, más que con actividades políticas.

En España se sabe que lleva una vida discreta, aunque suele ser fotografiado ocasionalmente en restaurantes, eventos benéficos o durante viajes a destinos como Punta Cana, en República Dominicana.

Cada vez que una imagen suya aparece en redes sociales o en medios de comunicación, vuelve a generar conversación sobre su paradero y su situación personal. En 2026, por ejemplo, reapareció en un acto benéfico en Europa y también se viralizaron fotografías suyas que alimentaron especulaciones sobre un supuesto regreso a México, aunque se confirmó que continúa viviendo principalmente en Madrid.

¿Regresa a la política?

Peña Nieto ha reiterado que ya no pretende regresar a la vida pública. En entrevistas concedidas para el libro Confesiones desde el exilio, del periodista Mario Maldonado, afirmó que considera terminada su carrera política y que desea dedicarse a una vida distinta, lejos de los cargos públicos.

Sus intervenciones en asuntos nacionales han sido mínimas; una de las pocas fue el mensaje que publicó para felicitar a Claudia Sheinbaum cuando asumió la Presidencia en 2024.

Hasta el momento, Peña Nieto no ha regresado a ocupar un cargo público ni ha anunciado planes para volver a la política mexicana.

¿Quién felicitó a Peña Nieto?

Cumpleaños 60 de Enrique Peña Nieto. Presidencia

Por su cumpleaños número 60, el nombre del expresidente Enrique Peña Nieto volvió a ser tendencia en redes sociales.

Políticos priistas, exfuncionarios, dirigentes y simpatizantes compartieron mensajes de felicitación, fotografías junto al exmandatario y publicaciones en las que expresaron admiración y nostalgia por su administración.

Entre las felicitaciones destacaron las de:

Ricardo Aguilar Castillo exdirigente del PRI en Edomex quien le envió un mensaje de reconocimiento y buenos deseos.

Luis Miranda Barrera diputado federal del PVEM quien publicó una fotografía junto a Peña Nieto acompañada de una felicitación.

Laura Barrera Fortoul exdiputada federal del PRI, exdirectora nacional del DIF y exsecretaria de turismo del Edomex quien expresó su deseo de que el exmandatario tuviera un año lleno de salud, éxitos y felicidad.

PRI Edomex, quien realizó una publicación institucional en la que reconoció a Enrique Peña Nieto como un mexiquense que representó al estado y al partido, deseándole bienestar y muchos años más de vida.

Las muestras de apoyo también se reflejaron en cientos de comentarios de usuarios. Frases como “el mejor presidente de México”, “lo extrañamos”, “regresa” y “gracias por traernos el Mundial” se repitieron entre quienes lo felicitaron.

En tanto, también hubo quienes publicaron memes, críticas y burlas cuestionando las polémicas durante su sexenio, lo cual refleja la polarización aún genera la figura del expresidente de México.