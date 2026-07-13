Real Madrid inicia su pretemporada 2026-27: Fechas y rivales confirmados

Tras dos temporadas sin títulos, José Mourinho regresa al banquillo del Real Madrid, noticia que generó entusiasmo en la afición merengue, quienes ya están al pendiente del inicio de la pretemporada del equipo.

El técnico portugués, conocido por su carácter ganador y su capacidad para motivar a los equipos en momentos difíciles, representa para muchos la figura ideal para devolver al club al camino de los éxitos.

La afición, que ha vivido con frustración los últimos años sin levantar trofeos importantes, ve en Mourinho una inyección de energía y ambición.

Arnold inicia la pretemporada con el Real Madrid Real Madrid

El Real Madrid inició su pretemporada 2026-27

A través de sus redes sociales, el Real Madrid confirmó este lunes 13 de julio da comienzo la pretemporada del equipo de cara a la campaña 2026-27.

Jugadores como Lunin, Asencio, Alexander-Arnold, Camavingha, entre otros, ya se incorporaron en Valdebebas para comenzar los exámenes médicos y los primeros entrenamientos bajo las órdenes de José Mourinho.

El club ha detallado que la fase inicial de la preparación incluirá trabajos físicos intensos y sesiones tácticas para asentar los conceptos del nuevo entrenador.

La pretemporada servirá también para integrar a las posibles incorporaciones y evaluar el estado físico de la plantilla tras el descanso veraniego.

¿Cuándo son los partidos de pretemporada del Real Madrid?

El Real Madrid ya tiene agendados sus dos primeros encuentros amistosos de la pretemporada.

El equipo blanco se medirá a la Fiorentina en un duelo que servirá para medir fuerzas ante un rival de la Serie A, el próximo 1 de agosto en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt, en Austria

Posteriormente visitará al Deportivo de La Coruña en el Estadio de Riazor en la edición del Trofeo Teresa Herrera el 12 de agosto.

Estos partidos permitirán a Mourinho comenzar a dar minutos a sus jugadores, probar sistemas y generar ritmo competitivo de cara a la Supercopa de Europa y el inicio liguero.