¿La ignoró? El trato de Lamine Yamal a su novia Inés García tras triunfo de España se viraliza

El trato de Lamine Yamal a su novia Inés García durante los festejos por el triunfo de España en el Mundial 2026, se hizo viral. Algunos internautas señalan que el futbolista ignoró por completo a la influencer.

La relación entre Lamine Yamal e Inés García comenzó de forma discreta a finales de 2025. Aunque en un principio evitaron exponerse públicamente, fueron vistos juntos en vacaciones y en algunos eventos privados relacionados con el entorno del futbolista.

La pareja hizo oficial su romance en mayo de 2026, cuando asistieron juntos a la cena de celebración del FC Barcelona tras el cierre de la temporada.

A partir de ese momento, Inés comenzó a acompañar con frecuencia a Yamal en compromisos deportivos y personales, además de compartir en redes sociales algunos momentos de su relación.

¿Lamine Yamal ignoró a su novia Inés García tras triunfo de España?

Polémica por el supuesto mal trato de Yamal hacia Inés García. Especial

Durante el Mundial de 2026, Inés García se convirtió en uno de los principales apoyos del delantero español. Viajó a Estados Unidos para asistir a varios partidos de la selección, publicó mensajes de aliento antes y después de los encuentros.

Inés Gracía también estuvo presente en la final contra Argentina y fue ahí donde se generó un momento que se hizo viral, en donde supuestamente Lamine Yamal la ignoró.

En redes sociales circula el video en donde se observa a Inés junto al futbolista, en el campo de futbol, después del triunfo contra Argentina.

Mientras ella le soba la espalda y le habla, Lamine Yamal está con su teléfono en la mano, en tanto se le observa con una expresión seria.

Tras algunas palabras de Inés, el jugador se voltea y camina, mientras ella se queda atrás, observándolo de lejos.

Polémica por la acción del jugador español

El momento quedó grabado en un video y este por supuesto se viralizó en redes sociales, generando polémica entre los internautas.

Algunos usuarios defendieron a Yamal y aseguraron que seguramente estaba desconcertado después del triunfo; mientras que otros le hicieron severas críticas por el trato a su novia.

Entre las opiniones se lee:

Eso pasa cuando les haces creer al feo que la fea de la relación sos vos.

Es un jovencito de solo 19 años. Acaba de ganar una copa del mundo. Eso no lo logra cualquier joven ni sucede todos los días. Qué va a estar pendiente de la novia, ella solo tiene que saber que él está disfrutando su logro y debe darle su espacio. Me parece re fastidiosa.

Messi además de ser el mejor del mundo nunca hubiese hecho eso.

No la ignora, sólo está en su momento y requiere celebrar con sus compañeros.

Creo que es lo suficientemente inteligente para saber qué esa novia, de tres meses, que dejó a su novio de cinco años solo porque él le mandó un dm, es una interesada.

Es que también que hueva que tu novia todo el tiempo esté atrás de ti y no te deje tener tus momentos.

En el fondo él sabe que nomás lo usan por su fama y dinero.

No la ignora, solo que la estrella es él, el de los 160 millones es él, quien ganó la copa del mundo sudando en el terreno es él…y ellos en su mayoría saben que esas mujeres están con ellos no porque sean los más hermosos, están por el dinero que generan y las figuras que son.

¿Publicaciones de ambos callan controversia?

Ante toda la polémica por el supuesto mal trato de Yamal hacia Inés García destacan las publicaciones de ambos en sus cuentas de Instagram.

Luego del triunfo de España ante Argentina en la final del Mundial 2026, la influencer publicó una fotografía junto a su novio, mientras ella sostuvo la Copa del Mundo.

Lo conseguiste. Enhorabuena, mi amor, eres campeón del mundo”, escribió Inés.

Polémica por el supuesto mal trato de Yamal hacia Inés García. Especial

En tanto, el comentario de Yamal rápidamente se posicionó en su publicación.

Te amo mi amor”, se limitó a decir, dejando ver que el amor sigue entre ellos.

Por su parte, el futbolista hizo también un post en su cuenta de IG, pero solo con imágenes y en dos de ellas aparece su novia Inés García. Una del momento en que ella sostiene la Copa del Mundo y la otra en donde se le ve besando a Yamal.

Polémica por el supuesto mal trato de Yamal hacia Inés García. Especial

¿Quién es la novia de Yamal?

Inés García es una influencer y creadora de contenido española de 21 años que comparte contenido de moda, belleza, viajes y estilo de vida en redes sociales.

Inés ha colaborado con distintas marcas y suele publicar fotografías de sus viajes, looks y momentos personales.

Estudió Relaciones Internacionales antes de centrarse en su carrera como creadora de contenido y, su presencia en Instagram y TikTok, aumentó considerablemente tras aparecer junto a Yamal en eventos del FC Barcelona y durante la Copa del Mundo.