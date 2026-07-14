Erling Haaland y su novia Isabel Haugseng deslumbran en el desfile de Alta Moda de Dolce&Gabbana

Erling Haaland cautivó a millones de personas durante el Mundial por su manera de jugar y lo fantástico de sus anotaciones en la portería.

Su exito y fama fue llevado más allá de la cancha y logró más fans no sólo del deporte, sino del entretenimiento y de la moda.

Con un estilo definido que nos ha atrapado a todos y nos mantiene fascinados, Erling Haaland acudió ayer al desfile de Alta Moda de Dolce & Gabbana, en Sicilia.

Pero el delantero de la selección de futbol de Noruega no lo hizo solo, sino acompañado por su novia, la influencer Isabel Haugseng Johansen.

Dolce & Gabbana Alta Moda Cortesía Dolce & Gabbana

La pareja, de 25 y 22 años de edad, respectivamente, cautivó a su llegada al Parque Botánico Radicepura en Taormina, Sicilia, donde se llevó a cabo la presentación.

Él lució espectacular con un conjunto de sarga de seda en tonos blancos y marfil, compuesto por un blazer cruzado y pantalones rectos.

Erling Haaland e Isabel Haugseng Johansen Cortesía Dolce & Gabbana

El joven, quien cumplirá años el próximo 21 de julio, completó el look con una camisa de crepé de seda con bufanda, mocasines de punto de piel azul, un broche enjoyado en forma de rana y gafas de sol DG.

Por su parte, Isabel Haugseng Johansen nos regaló un outfit que la hizo lucir fabulosa al portar un vestido de tul completamente bordado, adornado con cristales y cuentas en forma de lágrima, con un pronunciado escote en V. Complementó el look con un bolso Sicily plateado con cristales y sandalias de piel negras.

Dolce & Gabbana Alta Moda Cortesía Dolce & Gabbana

Dolce&Gabbana, en Alta Moda

“Hay lugares que pertenecen a los mortales y otros que pertenecen a los dioses, pero existen noches especiales en las que el mito decide acercarse a la tierra... noches en las que los dioses abandonan la bóveda celeste y descienden al corazón del Mediterráneo, a Sicilia, no para infundir temor ni para gobernar, sino para ser recibidos, amados y celebrados. Allí los esperan las devotas: mujeres reales, terrenales y sicilianas, guardianas del significado más profundo de la devoción”, dicen las notas de producción de Dolce&Gabbana.

La casa italiana presentó ayer su desfile de Alta Moda dentro del Parque Botánico Radicepura en Taormina, Sicilia, llamada Las Devotas de las Diosas del Olimpo.

Dolce & Gabbana Alta Moda Cortesía Dolce & Gabbana

El espacio natural fue creado por la familia Faro, dedicada a la floricultura desde hace más de 50 años, quienes reunieron plantas exóticas y ejemplares botánicos únicos.

En un área de cinco hectáreas en las laderas del monte Etna, este corazón verde del Mediterráneo se asienta sobre un fértil suelo volcánico y alberga más de tres mil especies de plantas, representadas por más de cinco mil variedades.

Dolce & Gabbana Alta Moda Cortesía Dolce & Gabbana

Sicilia es una tierra que comprende el culto a la belleza, donde las flores se ofrecen como ofrenda, las procesiones se convierten en poesía y el amor se expresa a través del cuidado, la dedicación y la protección.

“Es una tierra donde la devoción es un sentimiento ancestral transmitido de generación en generación. Las devotas recogen rosas, jazmines y flores de azahar, tejen guirnaldas y, como sacerdotisas, adornan los altares en un ritual de belleza eterna. Cada gesto es un homenaje, cada bordado una plegaria y cada vestido una declaración de amor. Porque la devoción es reconocer el asombro, preservar lo que es valioso y celebrar lo sublime”, se dijo durante la presentación de la colección.

Dolce & Gabbana Alta Moda Cortesía Dolce & Gabbana

En esta historia, las diosas representan el sueño y la eternidad, mientras que las devotas encarnan la vida y la humanidad.

Las diosas descienden del Olimpo y las devotas las esperan en la tierra; es precisamente en el encuentro entre estas dos dimensiones donde nace la magia de la Alta Moda”, explicó la casa de lujo italiana.