VIRAL: El único jugador de Argentina que no le dio la espalda a España en la final del Mundial 2026

El delantero José Manuel ‘El Flaco’ López se consolidó como el gran protagonista ético de la final del Mundial 2026. Mientras la Selección de España celebraba su victoria 1-0 sobre la Selección de Argentina en el MetLife Stadium, el atacante fue el único integrante del plantel albiceleste que no dio la espalda a la premiación de sus rivales, desmarcándose de la tensión generada por los conatos de bronca previos.

¿Qué hizo José Manuel 'El Flaco' López en la premiación del Mundial?

Al concluir la entrega de las medallas de plata, la plantilla subcampeona de la albiceleste rompió el protocolo institucional. La mayoría de los futbolistas argentinos se dieron la vuelta de forma coordinada para aplaudir hacia las gradas de su afición, dando la espalda al escenario principal.

En medio de ese desaire, José López permaneció de frente, observando con absoluto respeto y aplaudiendo el momento exacto en el que el capitán español Rodri levantó el trofeo de la Copa del Mundo. Su comportamiento fue catalogado por la prensa internacional como un acto genuino de fair play y caballerosidad deportiva.

Las estadísticas del ‘Flaco’ López en la Copa del Mundo 2026

Más allá de su aplaudido comportamiento ético, el torneo del actual atacante del Palmeiras de Brasil fue breve pero determinante para los esquemas tácticos de Lionel Scaloni. El exjugador de Lanús registró participación en dos compromisos, sumando exactamente 20 minutos sobre el césped como revulsivo:

Fase de Grupos : Debutó en la cita mundialista al disputar 9 minutos en el triunfo de Argentina 3-1 ante la selección de Jordania.

: Debutó en la cita mundialista al disputar en el triunfo de Argentina 3-1 ante la selección de Jordania. Cuartos de Final: Jugó 11 minutos de la prórroga contra Suiza. Apenas dos minutos después de ingresar, López asistió a Julián Álvarez para el gol definitivo que evitó los penales y selló el pase a semifinales.

Con esta participación, el delantero de la liga brasileña no solo ratificó su papel como el futuro del ataque argentino, sino que se grabó en la memoria colectiva del fútbol internacional como un ejemplo de valores deportivos en el partido más importante del planeta.