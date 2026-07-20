La foto de Ester Expósito que Kylian Mbappé publicó y luego borró... ¿un descuido?

Ester Expósito y Kylian Mbappé están de nuevo en el centro de la conversación, luego de que el delantero del Real Madrid publicó una foto en su cuenta de Instagram en donde aparecía la actriz, pero, a los pocos segundos, la borró.

Los rumores de una relación sentimental entre Ester y Mbappé iniciaron a inicios del 2026, cuando se reportó que ambos habían sido visto juntos en varias ocasiones en ciudades como París y Madrid.

Durante la Copa del Mundo de 2026, la atención sobre ambos creció aún más. Mientras Mbappé brillaba con Francia, numerosos seguidores comenzaron a notar supuestas coincidencias entre ambos en redes sociales y en algunos desplazamientos relacionados con el torneo.

Ahora, tras meses de rumores de relación, una fotografía ha hecho que crezcan las especulaciones.

La foto de Ester Expósito que Mbappé publicó y luego borró

foto_ester_exposito_mbappe_publico_borro_descuido_2 Especial

La fotografía que publicó Mbappé y luego borró, en donde aparece la actriz Ester Expósito, fue debelada por el creador de contenido Javi Hoyos.

De acuerdo con el influencer, la imagen se publicó alrededor de las 5:30 horas de la madrugada, poco después de la derrota de Francia frente a Inglaterra, es decir, hace algunos días.

Según Javi Hoyos, numerosos seguidores le enviaron capturas realizadas apenas unos segundos después de que la historia apareciera en el perfil del futbolista.

Duró segundos, pero tengo decenas de mensajes de seguidores que lograron captarlas. En segundos, la historia de Mbappé no estaba disponible. Sería la primera imagen que compartiría de manera oficial el futbolista de su relación con Ester”, declaró Hoyos.

La fotografía develada muestra a Expósito luciendo el uniforme de Francia con el número 10 de Mbappé y el brazalete de capitalna, un detalle que disparó las especulaciones en redes sociales.

De acuerdo con el creador de contenido que filtró la foto, el futbolista podría haber pretendido compartir la imagen de la actriz únicamente con su lista de ‘Mejores amigos’, pero, por un descuido, la hizo pública a todos sus seguidores, por eso habría tomado la decisión de borrarla.

Filtran video de Mbappé y Ester besándose

Además de la foto que publicó Mbappé y luego borró, salió a la luz un video que circula en redes sociales en donde presuntamente se ve a la actriz española y al delantero francés besándose en un antro en Miami.

Una de las cuentas que retomó ese video fue la de ‘La Tía Sandra’ en X, antes Twitter.

Tras la derrota ante Inglaterra, MBAPPÉ y la actriz española ESTER EXPÓSITO fueron vistos en una discoteca en Miami”, se lee en la publicación.

Al final de ese video compartido se ve una foto de Mbappé con Uma North, la mujer que tomó protagonismo recientemente al ser relacionada también con el futbolista.

Esa imagen dio pie a que se desataran rumores de un romance con la modelo, dejando de lado a Ester Expósito. Sin embargo, diversos expertos en tecnología apuntaron a que la foto en cuestión había sido creada con inteligencia artificial.

Relación amorosa no confirmada

Hasta el cierre de esta nota, la relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé ha pasado de ser un simple rumor a tener varios indicios públicos. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente que sean pareja mediante un comunicado o declaraciones directas.

Lo que existe actualmente es una serie de apariciones y gestos que han alimentado la versión de que mantienen una relación.

Lo más cercano a una "confirmación" es la historia de Instagram publicada y eliminada por Mbappé, además de las diversas apariciones que la prensa ha documentado durante los últimos meses.

rumores. Especial

Por el momento, tanto Ester como Mbappé continúan manejando su vida privada con absoluta discreción, algo que es común del futbolista, quien siempre ha sido muy reservado con su vida sentimental.

A lo largo de los años, distintos medios han vinculado al delantero francés con varias mujeres, aunque la mayoría de esos romances se basan en apariciones públicas, fotografías o coincidencias, sin que existan declaraciones de los involucrados.

Uno de los primeros nombres relacionados con el futbolista fue el de Alicia Aylies, ex Miss Francia, durante el Mundial de Rusia 2018. Posteriormente surgieron rumores sobre una posible relación con la actriz Emma Smet y, en 2022, con la modelo Ines Rau tras ser vistos juntos durante unas vacaciones.

Más adelante también fue vinculado con la modelo belga Rose Bertram, así como con Georgia May Heath y Dani Grace Almeida, aunque ninguno de estos supuestos romances fue confirmado.

Por su parte, Ester Expósito ha mantenido varias relaciones conocidas en el mundo del espectáculo. Su primer romance más mediático fue con el actor Álvaro Rico, su compañero en la serie Élite. Ambos comenzaron a salir en 2017 y estuvieron juntos cerca de dos años, hasta que pusieron fin a su relación en 2019.

Tras su ruptura con Álvaro Rico, la actriz inició un noviazgo con el actor mexicano Alejandro Speitzer. La pareja se convirtió en una de las más populares entre los seguidores del entretenimiento en español y compartió numerosos momentos en redes sociales, pero su relación terminó en 2021 después de varios meses de especulaciones sobre un distanciamiento.

Tiempo después, Ester fue relacionada con el actor uruguayo Nicolás Furtado, protagonista de El Marginal. Aunque ambos procuraron mantener su romance con discreción, fueron vistos juntos en distintos eventos y viajes, hasta que comenzaron a surgir versiones de una separación a finales de 2023. Además, en 2022 también circularon rumores de un supuesto romance con el futbolista Vinícius Jr., aunque la actriz los desmintió públicamente al calificarlos como "fake news".