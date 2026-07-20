Cruel broma en el aire: Piloto español hace creer a argentinos que ganaron el Mundial

¿Mala broma o picardía? Un piloto de un vuelo comercial se ha hecho viral luego de jugar una broma a miles de metros de altura a varios pasajeros argentinos haciéndoles creer que habían ganado la final de la Copa del Mundo 2026 ante España.

En un vuelo comercial repleto de aficionados sudamericanos que viajaban completamente desconectados de internet, el capitán de la aeronave, de nacionalidad española, ejecutó una pesada broma que pasó de inmediato a la historia digital.

En el video que se ha hecho viral, el capitán activó los mensajes a la cabina de pasajeros y pronunció el siguiente discurso:

“Ha sido muy disputada hasta el final, con prórroga incluida; los dos equipos lo han dado todo... Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos”

Este mensaje, donde no se daba a conocer el marcador, fue tomado por los pasajeros de Argentina como una victoria de su equipo sobre España desatando gritos de felicidad y euforia, sin embargo, la alegría se terminó unos segundos después.

En cuanto los gritos disminuyeron, el piloto soltó el remate: “España ha ganado”. En un inicio no todos los pasajeros lo escucharon y seguían festejando, mientras otros que sí habían entendido el mensaje completo quedaron mudos.

El debate digital en torno al chiste de mal gusto en el aire

La grabación, que registra el violento contraste entre la fiesta total y el posterior drama silencioso, acumuló millones de interacciones en plataformas como TikTok y X.

Algunos han reaccionado con humor a la broma realizada por el capitán, pero otros han considerado que se trato de mal gusto. Algunos medios en Argentina la han calificado de “pésima” dado que parecía una burla para los aficionados quienes aún no habían visto el partido.

La situación ha desatado una nueva guerra en redes sociales donde, de por sí, el ambiente ya era tenso ante los comentarios de algunos influencers quienes calentaron el ambiente reconociendo que se trataba de show, pero algunos seguidores lo tomaron como algo serio y llevaron la rivalidad al extremo.