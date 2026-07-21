Frentes Políticos /21 de julio de 2026

1. Diplomacia relámpago. Entre la invitación personal de Donald Trump, recibida el viernes, y el arribo de la presidenta Claudia Sheinbaum al palco de honor del estadio Nueva York-Nueva Jersey transcurrieron apenas dos días. En ese lapso, la SRE articuló una visita impecable que colocó a la mandataria junto a Trump, Mark Carney, primer ministro canadiense, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, justo antes de una nueva ronda del T-MEC. La imagen proyectó interlocución, estabilidad y capacidad de respuesta, gracias al canciller Roberto Velasco, quien, con Marco Rubio como interlocutor directo, lo hizo posible. Desempeño al más alto nivel.

2. Regulación digital. El gobierno abrió un debate que tarde o temprano tendría que llegar. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció foros nacionales para construir una propuesta para la regulación sobre redes sociales, plataformas e inteligencia artificial, con énfasis en la protección a niños y adolescentes. La idea busca respaldo de especialistas, maestros y familias antes de llevar la iniciativa al Congreso. Los tiempos cambian a una velocidad que no podemos ignorar. Encontrar el equilibrio entre prevenir la adicción y los riesgos del entorno digital, sin convertir la regulación en instrumento de censura o restricciones excesivas. Ésa es la clave.

3. Matices. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, reunió a miles de servidores públicos para reconocer la labor de más de 40 mil trabajadores que participaron en la organización del Mundial, destacando que la Ciudad de México fue la mejor sede del torneo. El homenaje puso en primer plano a policías, personal de limpia, protección civil y brigadas que sostuvieron la logística durante 39 días. Sin embargo, el balance no estuvo exento de sombras: el Mundial dejó personas fallecidas y persisten cuestionamientos sobre algunas obras realizadas al amparo del torneo. Las cuentas pendientes apenas comienzan.

4. Saldo blanco. Concluido el Mundial de Futbol 2026, Mauricio Tabe confirma un logro que pocas veces ocupa los titulares: la prevención. El programa Gobierno Nocturno cerró 39 días de operación sin incidentes mayores, con vigilancia permanente, atención a emergencias y supervisión del comercio en una de las zonas más visitadas de la capital. Entre lluvias, conciertos y partidos multitudinarios, la alcaldía mantuvo el orden y respondió a miles de reportes. En política, los operativos exitosos suelen pasar inadvertidos porque la noticia siempre es la crisis. Esta vez, Miguel Hidalgo convirtió a la organización en su mejor argumento.

5. Proyección mundial. Ricardo Monreal salió a respaldar la asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum a la final del Mundial 2026 y recordó una verdad incómoda de la política, cualquier decisión presidencial habría sido motivo de crítica. Para el coordinador de Morena, aceptar la invitación de Donald Trump fue un acto de cortesía diplomática que fortaleció la relación bilateral sin comprometer la soberanía nacional. En vísperas de una nueva etapa de diálogo con Estados Unidos, el mensaje es que la política exterior también se construye con presencia y símbolos. Nadie puede regatear la importancia de ver a Sheinbaum al lado de Trump.