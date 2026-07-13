‘El Mazaclán’ denuncia intento de asalto armado en su casa; muestra videos

El creador de contenido conocido como ‘El Mazaclán’, denunció en un video sobre un presunto intento de asalto ocurrido durante la madrugada de este lunes 13 de julio en su domicilio. Según relató, dos hombres armados habrían tratado de ingresar por la fuerza a la vivienda mientras él, su esposa y sus dos hijos pequeños permanecían en el interior.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el influencer explicó que los hechos ocurrieron alrededor de la 1:30 de la madrugada y expresó su preocupación por el riesgo que enfrentó su familia durante el incidente.

Mazaclán y su esposa. Foto: Instagram mazaclanoficial

"Estaban mi esposa y mis dos niños chiquitos en mi domicilio. Llegan dos personas con arma en mano y se quieren meter por la puerta", relató.

De acuerdo con el testimonio del influencer, los sujetos intentaron abrir la puerta principal de la vivienda, pero no consiguieron entrar porque el acceso ya se encontraba asegurado.

Foto: Captura de video

'El Mazaclán' señaló que vivió momentos de angustia e impotencia, especialmente por la presencia de sus hijos, de uno y tres años de edad, quienes también se encontraban en la casa cuando ocurrieron los hechos.

Asimismo, comentó que un vecino salió al notar la situación y, según su versión, los hombres le habrían dicho que buscaban ingresar al domicilio.

¿Qué dijo sobre el motivo del ataque?

El creador de contenido afirmó que desconoce por qué su vivienda habría sido elegida como objetivo y aseguró que nunca ha tenido problemas con alguien que pudieran derivar en una situación de este tipo.

No sé qué quieren. Yo nunca le he hecho daño a nadie; al contrario, trato de ayudar a la sociedad", comentó.

El influencer informó que las cámaras de videovigilancia de su domicilio captaron a los dos presuntos responsables, por lo que adelantó que entregará las grabaciones a las autoridades para contribuir con la investigación.

Foto: Facebook Mazaclan

Además, solicitó que el caso no quede sin consecuencias y pidió a sus seguidores compartir su denuncia para que las autoridades actúen e identifiquen a los responsables.

Hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar a uno de ustedes", expresó al hacer un llamado a no normalizar este tipo de hechos.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni existe un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades respecto a la denuncia.

Maza Clan. Foto: Instagram mazaclanoficial

Mientras tanto, la publicación de 'El Mazaclán' ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios manifestaron su respaldo al creador de contenido y expresaron preocupación por los hechos de inseguridad registrados durante la madrugada.

El influencer reiteró que espera que las investigaciones permitan identificar a los presuntos responsables y que el caso llegue hasta las últimas consecuencias.