Polémica por la realeza española: Posan con colores de Francia antes de la semifinal

A tan solo unas horas del partido entre Francia y España en la semifinal de la Copa del Mundo 2026, la vestimenta de la familia real española ha generado controversia dado que parecía hacer un guiño a la bandera gala, justo en un encuentro con el que España busca regresar a la final en la búsqueda de su segunda corona.

Durante el saludo tradicional a los miembros del patronato de la Fundación Princesa de Girona en Barcelona, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía portaban chaquetas monocromáticas que, por separadas y en otro día pudieron pasar inadvertidos, pero no en un día de alta tensión futbolística.

La reina Letizia vistió un conjunto en color azul, la infanta Sofía con el blanco y la princesa Leonor portó un traje que, si bien no era rojo, desde ciertos ángulos y con la luz aparentaba el rojo. En conjunto eran la bandera de Francia.

Los comentarios en los videos posteados han generado desde críticas hasta aquellos que únicamente lo toman como un descuido de protocolo y otros han generado bromas respecto a la coincidencia.

Sin embargo, algunos medios de sociales que habían publicado el video en España ya lo han retirado de sus cuentas sociales.

El rey Felipe VI asistiría a la final si España clasifica

Mientras algunos se han fijado en el vestuario, el rey Felipe VI confía en que España pueda dar batalla y pelear por el pase a la final.

La cadena de televisión española Tele5 señaló que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafa Louzán, confirmó que existen intenciones del rey Felipe VI por asistir a la final en caso de que España llegue al partido definitivo.

Este sería el segundo partido del Mundial 2026 al que asistiría Felipe VI luego de haber visitado Guadalajara para el partido final de la Roja en la fase de grupos ante Uruguay.