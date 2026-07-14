Javier Bardem consolida su estatus como el máximo talismán de la selección de España. El actor español celebró desde las gradas del Estadio de Dallas el triunfo de La Roja frente a la escuadra de Francia. Con esta victoria, el conjunto ibérico selló su boleto y avanzó como el primer finalista del actual Mundial de futbol.

El ambiente en el coloso deportivo texano alcanzó niveles ensordecedores tras el silbatazo final del árbitro. Los jugadores españoles festejaron sobre el césped mientras la cámara de la transmisión oficial apuntaba directamente hacia el palco del actor. Javier Bardem levantó los brazos y aplaudió las jugadas que aseguraron el triunfo absoluto sobre la cancha.

Javier Bardem viendo el Francia vs España en el Mundial. AFP

Los aficionados inundaron las redes sociales con mensajes de agradecimiento para el ganador del Oscar. Los internautas bautizaron al histrión como el 'amuleto' oficial del equipo nacional. Varios videos virales captaron al intérprete eufórico durante los minutos finales del cardiaco encuentro deportivo en territorio estadunidense.

Una presencia constante en las tribunas

El apoyo del protagonista de películas internacionales comenzó desde las fases iniciales del torneo. Javier Bardem asistió puntualmente al compromiso contra el representativo de Austria durante la ronda de Dieciseisavos de Final. Posteriormente, las lentes de los fotógrafos lo captaron en el duro choque frente a Portugal en los Octavos de Final.

La racha positiva continuó intacta durante la fase de Cuartos de Final del campeonato. En esa instancia, los pupilos del director técnico Luis de la Fuente eliminaron de la competencia a la selección de Bélgica. El actor compartió el palco de honor junto a su esposa, la también estrella de Hollywood Penélope Cruz, durante varios de estos enfrentamientos.

Javier Bardem y Penélope Cruz apoyando a España. REUTERS

Los reportes de la prensa local destacaron la energía inagotable del intérprete madrileño a lo largo de los noventa minutos reglamentarios. El artista lució los colores oficiales de la escuadra y entonó los cánticos tradicionales junto al resto de la afición ibérica. Los seguidores más supersticiosos adjudicaron el buen rendimiento del plantel a la presencia ininterrumpida del famoso.

La pasión por la selección nacional contagió a múltiples figuras de la industria de la música y el cine. La exitosa cantautora Rosalía también desfiló por los recintos deportivos para alentar a sus compatriotas. Ella vibró desde las gradas en partidos previos, pero los fanáticos coronaron únicamente a Bardem como el verdadero portador de la buena fortuna.

El camino hacia la gloria mundialista

Ahora, el equipo español afina los últimos detalles tácticos antes de disputar el partido por la anhelada copa del mundo. La Roja viajará directamente hacia la costa este de los Estados Unidos para comenzar su concentración. El cuerpo técnico mantiene un enfoque estricto en las instalaciones de su campamento base para evitar desconcentraciones.

El entrenador nacional reconoció públicamente el impacto positivo del apoyo de los aficionados en el estado anímico del vestidor. Los futbolistas agradecieron el respaldo de todas las personalidades hispanas que viajaron para presenciar los juegos. El grupo cerró filas y blindó sus entrenamientos diarios para evadir cualquier distracción externa antes del fin de semana.

Rosalía con Penélope Cruz y Javier Bardem en el Estadio de Los Ángeles. REUTERS

El decisivo duelo mundialista se llevará a cabo el próximo domingo 19 de mayo a las 13:00 horas, en tiempo del centro de México. El majestuoso Estadio de Nueva York / Nueva Jersey abrirá sus puertas para albergar la esperada clausura del certamen. Los aficionados preparan una invasión masiva para pintar de rojo absoluto las butacas del recinto.

El rival definitivo de la escuadra española saldrá del enfrentamiento que protagonizarán las selecciones de Inglaterra y Argentina. Millones de espectadores alrededor del globo seguirán de cerca cada instante de la transmisión televisiva. Mientras tanto, los seguidores españoles exigen a través de las plataformas digitales la asistencia obligatoria de Javier Bardem al juego final.