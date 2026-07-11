Así fue el encuentro de Jude Bellingham y Michelle Salas que dio de qué hablar en el Mundial | FOTO

El futbolista Jude Bellingham protagonizó un encuentro mediático con Michelle Salas al término del partido entre Inglaterra y Noruega. El mediocampista británico recibió el trofeo al mejor jugador del encuentro de las manos de la reconocida modelo e influencer. La ceremonia ocurrió sobre el césped del Estadio de Miami tras concretar el pase del equipo de los Tres Leones a las semifinales del Mundial de futbol.

La hija del cantante Luis Miguel acudió al recinto deportivo y mantuvo un perfil bajo durante los noventa minutos del tiempo reglamentario. Los asistentes detectaron la presencia de la primogénita del llamado Sol de México justo en el momento de la premiación oficial. Los organizadores del torneo designaron a la celebridad para entregar el galardón al líder del conjunto europeo frente a las cámaras internacionales.

Michelle Salas posando sentada para una sesión de fotos. Foto de IG: Michelle Salas

El mediocampista firmó una actuación espectacular y marcó los dos goles para sellar la victoria inglesa por marcador de 2-1 sobre la escuadra nórdica. Las anotaciones del número diez aseguraron la clasificación de su representativo nacional a la siguiente ronda eliminatoria. La estrella británica posó sonriente junto a la empresaria de moda mientras sostenía el reconocimiento que avala su calidad sobre el terreno de juego.

La euforia digital por el sorpresivo momento

La imagen del atleta europeo junto a la creadora de contenido estalló rápidamente a través de las distintas plataformas digitales. Los internautas compartieron masivamente el material fotográfico y convirtieron el suceso en la principal tendencia de la jornada mundialista. Los usuarios celebraron la convergencia de estas dos figuras pertenecientes a universos totalmente distintos de la cultura pop y el deporte de alto rendimiento.

Michelle Salas entregando el trofeo a Jude Bellingham. Foto de IG: Michelob Ultra MX

Los aficionados mexicanos mostraron gran sorpresa al descubrir la cercanía de la reconocida modelo con el círculo oficial de la justa deportiva. La participación de la empresaria en la logística de premiación generó miles de comentarios y debates en los foros de internet. La instantánea captura el instante exacto donde ambos personajes intercambian felicitaciones frente a los reflectores de la prensa mundial.

La cobertura mediática del evento deportivo amplificó el impacto visual de este cruce entre las gradas y la cancha. Los fotógrafos capturaron distintos ángulos de la entrega del trofeo, alimentando el furor de las revistas de sociales y los portales de espectáculos. Las agencias de relaciones públicas aprovecharon el alcance de la fotografía para posicionar a ambas personalidades en los principales titulares internacionales del fin de semana.

Los vínculos mediáticos del jugador inglés

El entorno romántico del talentoso goleador inglés generó diversas especulaciones durante los últimos meses de competencia. El joven deportista mantiene actualmente una relación sentimental formal con la modelo e influencer estadounidense Ashlyn Castro. Esta situación no evitó que las plataformas tejieran teorías sobre supuestos romances con otras personalidades femeninas de origen latinoamericano en el pasado reciente.

Fátima Bosch reaccionó al shippeo con Jude Bellingham Especial

La prensa especializada vinculó previamente al futbolista con la modelo mexicana y actual Miss Universo, Fátima Bosch. Los rumores inundaron los portales de noticias semanas atrás, provocando una respuesta directa de la reina de belleza internacional. La modelo desmintió categóricamente cualquier tipo de lazo amoroso con el delantero británico para silenciar el ruido mediático a su alrededor.

Este reciente cruce público con Michelle Salas suma un nuevo capítulo a las anécdotas del mediocampista con celebridades latinoamericanas. Los seguidores asocian nuevamente al referente de Inglaterra con otra figura pública nacida en territorio azteca durante el desarrollo del actual certamen. El torneo continúa su marcha mientras los fanáticos aguardan por las próximas apariciones del jugador fuera de las canchas.