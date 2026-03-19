Emilia Mernes, Tini y María Becerra: la verdad detrás de la ‘guerra’ del pop argentino

¿Por qué dejaron de seguir a Emilia Mernes? La guerra de las divas del pop argentino escaló a nuevos niveles gracias a una serie de unfollows de Antonela Roccuzzo y otras figuras del espectáculo de ese país.

Lo que comenzó como simples murmullos en las redes sociales ha escalado hasta convertirse en un conflicto mediático de proporciones épicas que tiene como protagonistas a tres de las máximas exponentes del género: Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra.

La tensión, que parecía contenida tras bambalinas bajo una capa de colaboraciones exitosas, explotó finalmente dejando al descubierto una red de problemas y una competencia feroz que ha dividido no solo a los fanáticos, sino también al círculo más íntimo de las artistas.

La narrativa de amistad que Emilia, Tini y María Becerra proyectaron durante el auge de sus carreras parece haberse desmoronado, dando paso a una realidad donde el miedo a ser opacada y la ambición por liderar las listas de reproducción han dictado las nuevas reglas del juego.

El detonante de este escándalo no ha sido una simple diferencia musical, sino una serie de eventos que involucran desde contratos de exclusividad hasta la supuesta intervención de figuras externas de gran peso, como Antonela Roccuzzo.

Emilia Mernes Instagram @emiliamernes

¿Qué pasó entre Emilia Mernes y Tini?

De acuerdo con fuentes del espectáculo argentino, el distanciamiento entre Emilia Mernes y Tini Stoessel no fue algo repentino, sino el resultado de un desgaste acumulado por cuestiones de ego y posicionamiento de marcas.

Aparentemente, "la Triple T" habría sentido un desplazamiento dentro del círculo de marcas de lujo, un terreno que Emilia ha sabido conquistar con gran rapidez y astucia comercial. El punto de no retorno ocurrió durante un evento internacional donde las agendas de ambas chocaron de frente.

La supuesta "exclusividad" que algunas marcas internacionales exigían habría puesto a las artistas en una posición de competencia directa. Mientras Tini se enfocaba en una etapa más introspectiva y artística, Emilia consolidaba su imagen como la "it girl" definitiva, atrayendo miradas y contratos que antes pertenecían exclusivamente al entorno de Stoessel.

Tini Stoessel da unfollow a Emilia Instagram @tinistoessel

¿Por qué se pelearon Emilia Mernes y María Becerra?

"La Nena de Argentina" siempre fue vista como la aliada natural de Tini, y ante el ascenso meteórico de Emilia, las alianzas se reconfiguraron. Fuentes cercanas a la industria sugieren que el equipo de Mernes ha jugado un papel fundamental en esta tensión, adoptando una postura defensiva que ha sido interpretada como soberbia por sus colegas.

De acuerdo con productores musicales, existe un sentimiento de "envidia y miedo" por parte de otras artistas del género, ya que el éxito de Emilia y su impacto masivo en España han generado una inseguridad palpable en sus colegas, quienes verían amenazado su liderazgo.

Este ambiente de competitividad extrema habría llevado a que María Becerra tomara distancia, evitando colaboraciones que antes eran moneda corriente en sus respectivos repertorios.

Al mismo tiempo, se dice que Emilia ha tenido encontronazos con el equipo de María Becerra, incluyendo a su hermana.

Antonela Roccuzzo da unfollow a Emilia Instagram @antonelaroccuzzo

Antonela Roccuzzo da unfollow a Emilia

Uno de los detalles más sorprendentes que ha surgido vincula a la esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, con este drama. Se rumorea que Roccuzzo, quien mantiene una relación de respeto y cercanía con varias figuras del espectáculo debido a su presencia en eventos de moda en Miami y Europa, habría quedado en medio de un fuego cruzado.

Y tal parece que Antonela prefirió tomar partido por Tini, a quien conoce de más tiempo, y dar unfollow a Emilia Mernes. De esta forma, aunque se mantiene al margen del escándalo, pone en perspectiva del lado de quién se coloca.

Los ex de Emilia dejan mensajes

En medio de esta tormenta, aparecieron personajes que nadie esperaba en este capítulo de la historia: las ex parejas de Emilia Mernes.

A través de mensajes crípticos pero letales en Instagram y X, Fer Vázquez y Joel Pimentel compartieron frases como "todo sale a la luz" y "la careta se cae", quizá en referencia al conflicto que mantienen con Emilia.