Preocupación por Lamine Yamal: Rodri alerta a la joya de La Roja antes de jugar ante Francia

En el seno de la Selección de España bien saben que cuentan con una promesa para pelear por ser el mejor futbolista del orbe con Lamine Yamal, pero antes de alcanzar esas alturas en su trayectoria debe aprender a controlar sus emociones y sobre todo, la ansiedad por querer cargar con la responsabilidad de La Roja.

Rodri, capitán de La Roja, y el hombre que lleva el mediocampo ibérico, ha visto el desarrollo de Yamal, la joven joya del FC Barcelona que tiene sobre sí los ojos del mundo del balompié desde que con 15 años cumplidos comenzó a destacar al grado de haber sido finalista del pasado Balón de Oro, que quedó en manos del francés Ousmane Dembélé.

“Es un chico muy inteligente y es verdad que al final tiene 19 años y muchas veces hay que tranquilizarlo, según qué momentos del partido. El futbol lo lleva dentro, simplemente es encontrar el momento idóneo y contra Francia esperamos que sea importante para nosotros”.

​Rodri / Capitán de la Selección de España

Rodri explicó que el canterano catalán debe gestionar de mejor manera los niveles de presión interna para optimizar sus condiciones individuales en el campo.

"Creo que Lamine necesita calmar un poco esa ansiedad que tiene a veces de demostrar; es un jugador que es importantísimo para nosotros".

​Rodri / Capitán de la Selección de España

La plantilla dirigida por el estratega Luis de la Fuente busca mitigar la baja productividad de Yamal, quien registra únicamente un gol anotado en la presente justa frente a Arabia Saudita. Esa cifra estadística contrasta con el rendimiento numérico mostrado por figuras internacionales del certamen como el francés Kylian Mbappé o el ariete británico Harry Kane.

“Es un chico muy maduro que todavía tiene fases de mejora en entender el momento del partido, que es normal por la edad”, dijo Rodri.

¿Cuál es el rendimiento de Lamine Yamal en el Mundial?

Lamine Yamal ha registrado un discreto Mundial hasta el momento; el joven extremo llegó con una molestia a la justa mundialista y hasta los últimos dos partidos ha podido jugar los 90 minutos.

Partidos jugados : 6

: 6 Goles marcados : 1 (ante Arabia Saudita)

: 1 (ante Arabia Saudita) Asistencias : 0

: 0 Minutos jugados: 406

Lamine Yamal no ha mostrado toda la explosividad en la banda derecha de España, la que lo ha convertido en el mejor jugador del FC Barcelona en LaLiga. AFP

Los partidos de Lamine Yamal

Cabo Verde (Fase de grupos): Jugó 20 minutos entrando de cambio (empate 0-0). Arabia Saudita (Fase de grupos): Jugó 45 minutos como titular y marcó su único gol a los 10 minutos de juego (victoria 4-0). Uruguay (Fase de grupos): Jugó 76 minutos de inicio antes de ser sustituido (victoria 1-0). Austria (Ronda de 32): Disputó 85 minutos en el campo (victoria 3-0). Portugal (Octavos de final): Completó los 90 minutos en cancha (victoria 1-0). Bélgica (Cuartos de final): Disputó los 90 minutos de juego completos (victoria 2-1).

¿Cuándo jugará España vs. Francia en las semifinales del Mundial?

El combinado español aspira a clasificar a la segunda final de su historia el próximo martes 14 de julio en el enfrentamiento directo contra la escuadra gala en el Estadio Dallas a las 13 horas (tiempo de la Ciudad de México). El vencedor de la llave esperará al boleto finalista que se definirá en el compromiso entre los representativos nacionales de Argentina e Inglaterra.