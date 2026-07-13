Lamine Yamal avisa a Francia previo a las Semifinales: "Me veo como campeón del mundo

España y Francia se enfrentan en una Semifinal de alto voltaje en el Mundial 2026. La Roja llega con la ilusión intacta tras una campaña sólida, dispuesta a repetir la gloria de torneos anteriores.

Mientras Les Bleus, liderados por Kylian Mbappé, buscan su revancha y el pase a la final. Ambos equipos han mostrado fortalezas en ataque y solidez defensiva, pero la juventud y el descaro español podrían ser clave ante la experiencia gala.

Lamine Yamal jugando con España REUTERS

Lamine Yamal, sin miedo para enfrentar a Francia

En la rueda de prensa previa al choque, el joven extremo del Barcelona, Lamine Yamal, se mostró confiado y desafiante.

El atacante de 19 años fue cuestionado sobre su falta de gol en el Mundial, sin embargo, fue contundente y aseguró que no le preocupa eso.

No me preocupan los goles, pero siempre es especial marcar en partidos así. Acepto el reto, para esto he venido y mañana será un día muy especial”, afirmó.

Pese a su corta edad, Lamine tiene claro sus objetivos y puntualizó que se ve levantando la Copa del Mundo el próximo domingo.

Obviamente me veo campeón del mundo. Nos vemos todos como pasó en 2010. ¿Por qué no?”, señaló.

En los últimos días, sus palabras sobre que Francia debería temer a España han dado de qué hablar, sin embargo, Yamal aseguró que no quiso entrar en ninguna provocación.

No se ha malinterpretado. Obviamente no me da miedo Francia. Somos los campeones de Europa y no tememos a ningún partido. Se lo toman con futbol y ya está”, finalizó.

Lamine Yamal, con muchos reflectores y pocos goles

A pesar de la enorme expectativa generada por su irrupción en torneos anteriores, el rendimiento de Lamine Yamal en esta Copa del Mundo ha sido más discreto de lo anticipado.

El joven prodigio ha sido titular habitual y ha aportado con su desborde y visión de juego, pero su influencia en las áreas no ha sido tan decisiva como en otras competiciones.

Yamal ha conseguido varios reconocimientos como MVP en algunos encuentros, lo que habla de su consistencia y del peso que tiene en el equipo de Luis de la Fuente.

Lamine Yamal no ha mostrado toda la explosividad en la banda derecha de España, la que lo ha convertido en el mejor jugador del FC Barcelona en LaLiga. AFP

Sin embargo, sus números goleadores son modestos: solo ha anotado un gol en lo que va del torneo. Para un jugador de su calibre y con los reflectores encima, esta cifra genera cierto debate entre analistas, aunque su rol va más allá de los goles.