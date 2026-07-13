¿Qué es una tradwife y por qué algunas quieren renunciar al derecho al voto?

El término tradwife ha ganado popularidad en redes sociales durante los últimos años gracias a videos que muestran una vida enfocada en el hogar, la maternidad y los llamados valores tradicionales.

Sin embargo, lo que comenzó como una tendencia de estilo de vida ha dado paso a una discusión mucho más amplia, especialmente después de que algunas de sus representantes cuestionaran el derecho al voto de las mujeres.

El debate tomó fuerza tras la Women's Leadership Summit 2026, un encuentro organizado por el grupo conservador Turning Point USA, donde varias participantes defendieron el llamado "voto en familia", una propuesta según la cual una sola persona, generalmente el hombre considerado jefe del hogar, representaría políticamente a toda la familia.

Las declaraciones reavivaron la conversación sobre el movimiento tradwife, sus ideas y los límites entre una elección personal de estilo de vida y las posturas políticas que algunas de sus integrantes promueven.

El movimiento tradwife promueve un estilo de vida centrado en el matrimonio, la maternidad y el cuidado del hogar. Canva

¿Qué significa ser una tradwife?

La palabra tradwife proviene de la expresión en inglés traditional wife, que puede traducirse como "esposa tradicional".

Quienes se identifican con esta corriente suelen promover un modelo familiar en el que la mujer dedica la mayor parte de su tiempo al cuidado del hogar, la crianza de los hijos y el apoyo a su esposo como principal proveedor económico.

En plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, muchas creadoras de contenido muestran este estilo de vida a través de videos sobre cocina, limpieza, maternidad y organización del hogar, generalmente acompañados de una estética inspirada en las décadas de 1950 y 1960.

Aunque para algunas mujeres se trata simplemente de una decisión personal sobre cómo quieren vivir, otras figuras vinculadas al movimiento han comenzado a expresar opiniones sobre temas sociales y políticos que han generado controversia.

El término tradwife se hizo popular en redes sociales gracias a creadoras de contenido que comparten su vida familiar y doméstica. Gemini

¿Por qué las tradwife están relacionadas con el debate sobre el voto femenino?

La conversación tomó un nuevo rumbo durante la Women's Leadership Summit 2026, celebrada del 5 al 7 de junio en Estados Unidos.

En ese evento, organizado por Turning Point USA, algunas participantes defendieron la idea del llamado "voto en familia", una propuesta que sostiene que el matrimonio funciona como una sola unidad y que, por ello, no sería necesario que ambos integrantes votaran por separado.

Bajo esa lógica, el voto correspondería al hombre considerado jefe del hogar.

Entre las voces que más llamaron la atención se encuentra la influencer Savanna Faith Stone, quien ha declarado públicamente que estaría dispuesta a renunciar a su derecho al voto si eso ayudara a impulsar un gobierno más conservador.

Durante la cumbre también se planteó que, en el caso de las mujeres solteras, su representación política podría recaer en un padre, un hermano u otro familiar masculino.

Estas posturas provocaron un intenso debate en redes sociales porque trasladan al ámbito político una visión tradicional de la familia que hasta hace poco aparecía principalmente en contenidos de estilo de vida.

La Women's Leadership Summit 2026 reavivó el debate sobre el papel de las mujeres y el llamado voto en familia. ChatGPT

¿Las tradwife representan a todas las mujeres que siguen este estilo de vida?

Aunque el término tradwife suele utilizarse de manera general, no todas las mujeres que deciden dedicarse al hogar comparten las mismas ideas políticas.

Muchas creadoras de contenido utilizan esa etiqueta únicamente para hablar sobre maternidad, cocina, organización del hogar o vida familiar, sin expresar opiniones relacionadas con el voto, el feminismo o la participación política de las mujeres.

La polémica surgió porque algunas influencers y participantes de la cumbre conservadora aprovecharon ese espacio para defender propuestas que van más allá del estilo de vida y entran en el terreno de los derechos civiles.

Por esa razón, el movimiento reúne perfiles muy distintos y no existe una postura única entre todas las personas que se identifican con esta tendencia.

Algunas influencers vinculadas al movimiento tradwife han expresado posturas a favor de que el voto sea representado por el jefe del hogar. Canva

¿Puede quitarse el derecho al voto de las mujeres en Estados Unidos?

A pesar de la discusión que surgió tras la cumbre, el derecho al voto de las mujeres sigue protegido por la Constitución de Estados Unidos.

La Decimonovena Enmienda, ratificada en 1920, establece que el derecho al voto no puede negarse por razones de sexo.

Hasta ahora no existe ninguna propuesta legislativa oficial en el Congreso estadounidense para eliminar ese derecho.

Las declaraciones realizadas durante la Women's Leadership Summit 2026 corresponden a opiniones expresadas por algunas participantes e influencers vinculadas al movimiento tradwife, pero no representan una iniciativa respaldada por el gobierno o por el Poder Legislativo.

Durante los últimos años, conceptos como tradwife, old money, high value women o just a girl han ganado presencia en redes sociales por su estética y el tipo de contenido que comparten.

Sin embargo, el caso de las tradwife muestra cómo algunas tendencias digitales pueden evolucionar hacia conversaciones más amplias sobre la familia, los roles de género y la participación política.