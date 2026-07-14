Lamine Yamal le manda recadito a Francia a horas de la Semifinal

España y Francia se miden en una Semifinal de la Copa del Mundo 2026 que promete emociones fuertes. La Roja llega con la ilusión intacta tras un torneo sólido, mientras que los franceses, siempre favoritos, buscan vengar derrotas recientes ante los españoles.

Lamine Yamal, carga con la responsabilidad de desequilibrar partidos grandes y ya ha demostrado en torneos anteriores su capacidad para decidir en momentos clave.

Lamine Yamal toma las críticas como algo positivo. IMAGN IMAGES via Reuters

La picante historia de Lamine Yamal que pone en predicamento a Francia

A unas horas antes de este encuentro, Lamine Yamal posteó unas imágenes en sus historias que encendieron el partido, ya que son sus goles que le anotó a Francia en la Euro que España le ganó.

El joven atacante compartió en sus historias de Instagram una imagen icónica de su golazo ante Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024, aquel tanto que lo convirtió en el jugador más joven en marcar en la historia de la competición.

La publicación, realizada apenas horas antes del pitazo inicial, no pasó desapercibida y fue interpretada por muchos como un mensaje de confianza y recordatorio de victorias pasadas.

Yamal recordó no solo el gol, sino el contexto de una España que eliminó a Francia en aquel torneo camino al título. La foto, acompañada de un ambiente de alta tensión, avivó aún más la rivalidad entre ambas selecciones.

Lamine se ve como Campeón del Mundo

En la rueda de prensa previa al encuentro, el joven español no ocultó su ambición. Yamal aseguró que se visualiza levantando el trofeo de la Copa del Mundo, transmitiendo una seguridad que contagia a todo el vestuario de La Roja.

Sus declaraciones dejaron entrever que España está preparada para eliminar a Francia y avanzar a la final. “Nos vemos campeones”, afirmó con naturalidad, dando a entender que el camino pasa necesariamente por superar al actual subcampeón del mundo en esta semifinal.

Lamine Yamal no ha mostrado toda la explosividad en la banda derecha de España, la que lo ha convertido en el mejor jugador del FC Barcelona en LaLiga. AFP

La madurez con la que Lamine maneja la presión a sus 19 años sorprendió a periodistas y rivales. Sus palabras no fueron vistas como arrogancia, sino como la convicción de un talento que ya ha brillado en escenarios de alta exigencia y que ahora sueña en grande con su selección.