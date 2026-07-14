Lamine Yamal tiene de hijo a Mbappé; amplía su dominio tras eliminar a Francia

Lamine Yamal volvió a demostrar que Kylian Mbappé es uno de sus rivales favoritos. La victoria de España sobre Francia en las Semifinales del Mundial 2026 no solo significó el boleto de La Roja a la gran Final, sino que también amplió el impresionante dominio que el futbolista del Barcelona mantiene sobre la estrella del Real Madrid cada vez que se cruzan en una cancha.

Con el resultado de este martes, ambos ya se han enfrentado 11 veces entre clubes y selecciones, con un balance ampliamente favorable para el español: nueve victorias para Lamine Yamal y apenas dos para Mbappé, una estadística que comienza a marcar una de las rivalidades más llamativas del futbol mundial.

El historial empezó a construirse en los Clásicos entre Barcelona y Real Madrid, pero rápidamente se trasladó al plano internacional, donde el juvenil español también ha encontrado la manera de imponerse en los escenarios más importantes.

Uno de los capítulos más recordados ocurrió en la Eurocopa 2024, cuando Lamine marcó uno de los goles más espectaculares de su naciente carrera para impulsar la remontada de España sobre Francia y encaminar a su selección hacia la Final.

La historia volvió a repetirse en la Nations League 2025, donde el extremo firmó un doblete para eliminar nuevamente al conjunto francés. Aquella noche, Mbappé también anotó, pero terminó viendo cómo España celebraba una vez más.

El Mundial 2026 escribió un nuevo episodio de esa rivalidad. Con España nuevamente vencedora sobre Francia, Lamine volvió a salir con la sonrisa, aumentando una hegemonía que empieza a convertirse en una pesadilla para el delantero francés.

Una rivalidad de alto voltaje

Más allá del balance de victorias, los números individuales reflejan que ambos acostumbran elevar su nivel cuando se enfrentan.

En sus duelos directos, Lamine Yamal registra seis goles y tres asistencias, mientras que Kylian Mbappé presume nueve anotaciones y dos asistencias.

Las estadísticas avanzadas también llaman la atención. Los seis goles del español llegaron a partir de apenas 3.1 goles esperados (xG), lo que demuestra una contundencia muy por encima de lo proyectado por los modelos estadísticos.

Lamine Yamal y Kylian Mbappé protagonizaron uno de los duelos más esperados del Mundial 2026. Una vez más, el español salió vencedor y amplió su dominio en el historial entre ambos. REUTERS

Mbappé también supera sus registros esperados. Sus nueve anotaciones nacen de 8.06 xG, confirmando que ambos suelen ofrecer su mejor versión cuando comparten el mismo terreno de juego.

Las únicas alegrías de Mbappé

Las dos victorias del delantero francés sobre Lamine también estuvieron acompañadas de actuaciones memorables.

La primera llegó en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League 2024, cuando comandó la remontada del Paris Saint-Germain sobre el Barcelona en Montjuïc con un doblete para sellar el 4-1 que clasificó al conjunto parisino.

La segunda fue en el más reciente Clásico disputado en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid se impuso 2-1 gracias a una anotación del atacante francés, quien incluso vio cómo le anulaban otro gol y desperdiciaba un penal que pudo ampliar la diferencia.

Sin embargo, esos triunfos representan la excepción dentro de una rivalidad claramente inclinada hacia el lado español.

Durante la temporada 2024-25, Lamine convirtió al Real Madrid en uno de sus rivales predilectos al marcar en Liga, volver a aparecer en la Final de la Supercopa de España, repartir dos asistencias en la Final de la Copa del Rey y firmar otro tanto más en el Clásico liguero disputado en Barcelona.

Con la clasificación de España a la Final del Mundial 2026, el joven talento volvió a imponerse en el cara a cara más esperado del torneo. A sus apenas 19 años, Lamine Yamal sigue construyendo una rivalidad que, por ahora, tiene un claro dominador: él.