¿Qué es un géiser? Surge duda tras fenómeno captado en una casa en Michoacán

La pregunta sobre qué es un géiser se hizo tendencia luego de un fenómeno natural que fue captado en el patio de una casa en Ixtlán de los Hervores, Michoacán.

El caso se hizo viral junto a un video que muestra el momento exacto en que se detectó la actividad en medio de una vivienda, en donde testigos señalaron que se trataba de un géiser.

En el clip se observa cómo brota el agua caliente de la tierra, junto a una gran ‘nube’ de vapor, al interior de una casa. Por supuesto, este video trascendió de forma escalonada en redes sociales por los internautas que quedaron sorprendidos ante el fenómeno.

¿Qué es un géiser?

Internautas se preguntan qué es un géiser, por el caso en Michoacán. Especial

Se trata de un fenómeno geotérmico que funciona como una especie de “válvula natural” de agua caliente y vapor.

A simple vista parecen solo chorros de agua, pero en realidad dependen de una combinación muy específica de calor subterráneo, agua y estructuras rocosas capaces de soportar grandes presiones.

Para que aparezca un fenómeno así, deben coincidir varias condiciones al mismo tiempo:

Una fuente intensa de calor. Debajo de la superficie debe haber roca muy caliente o magma relativamente cercano. Ese calor eleva la temperatura del agua subterránea.

Agua subterránea. La lluvia o nieve se filtra por grietas en el suelo y desciende hacia zonas profundas.

Un sistema de conductos subterráneos. El agua no solo se calienta sino que también queda atrapada en túneles y cavidades estrechas bajo tierra. Esto es importante porque la presión aumenta conforme el agua se calienta.

Acumulación de presión. En las profundidades, el agua puede superar los 100 °C sin hervir inmediatamente, porque la presión la mantiene en estado líquido.

Erupción. Cuando parte del agua comienza a convertirse en vapor, la presión aumenta rápidamente y empuja el agua hacia arriba.

¿Pueden surgir en cualquier parte?

Los géiseres son muy raros porque necesitan condiciones geológicas muy específicas. La mayoría aparece en zonas con actividad volcánica o geotérmica.

En realidad, existen muy pocos géiseres activos en el mundo. Algunos de los lugares más famosos en donde se encuentran son: Yellowstone National Park, Islandia, Nueva Zelanda y Chile, especialmente en el campo geotérmico de El Tatio.

Además, no todos son iguales, existen diferentes tipos, como los de cono, que expulsan agua en chorros relativamente continuos desde una abertura estrecha. O los de fuente, que tienen explosiones más amplias y violentas desde piscinas de agua.

No obstante, en común tienen que son peligrosos. El agua expulsada suele estar cerca del punto de ebullición o incluso más caliente. Algunas zonas alrededor de los géiseres tienen suelo muy delgado y debajo puede haber agua hirviendo. Por eso en parques geotérmicos normalmente existen senderos marcados y está prohibido salir de ellos.

¿Es un géiser el que brotó en Michoacán?

Internautas se preguntan qué es un géiser, por el caso en Michoacán. Especial

Tras el fenómeno registrado y su gran viralidad por el video en redes sociales, Protección Civil estatal explicó que la manifestación registrada en Ixtlán de los Hervores corresponde a actividad hidrotermal natural relacionada con el calor interno de la tierra y el sistema geotérmico activo de la región, debido a que las fallas geológicas de Ixtlán y Nogales permiten el ascenso de agua caliente y vapor desde el subsuelo hacia la superficie.

La manifestación observada presenta características similares a las de un géiser debido a la expulsión eruptiva de agua y vapor; sin embargo, para confirmar científicamente si se trata formalmente de uno, será necesario realizar estudios especializados y monitoreo continuo”, dijo el coordinador estatal de Protección Civil (PC), Amuravi Ramírez Cisneros.

Lo anterior quiere decir que lo visto en una casa en Ixtlán de los Hervores todavía no es oficialmente un géiser, ya que necesitan realizar estudios más detallados y monitorear la zona durante un tiempo para entender qué está ocurriendo bajo tierra.

Cabe destacar que la familia que vivía en el lugar en donde ocurrió la manifestación, fue evacuada y ellos mismos decidieron permanecer con familiares, por lo que no fue necesaria la activación de un refugio temporal.