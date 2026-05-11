¡Es oficial! HotSpanish confirma la segunda temporada de La Mansión VIP

La segunda temporada de La Mansión VIP ya es un hecho. El anuncio lo hizo HotSpanish, productor y conductor principal del reality, durante la gran final de la primera edición.

A pesar de las críticas y de los rumores sobre una supuesta demanda de Endemol por las similitudes con La Casa de los Famosos, el youtuber aseguró que el proyecto ya se encuentra en etapa de planeación. Además, adelantó cuál sería la fecha tentativa de estreno para este 2026.

HotSpanish, cuyo nombre real es Roberto González Manzo, confirmó que la segunda temporada del reality de convivencia llegará en 2026 y que su estreno está previsto entre octubre y noviembre.

“Les quiero anunciar, para esas personas que se van a quedar tristes, que nos miramos en octubre o noviembre. La segunda temporada este mismo año, para que no se me pongan tristes”.

La segunda temporada de La Mansión VIP ya es un hecho. Captura de Pantalla

HotSpanish anuncia segunda temporada de La Mansión VIP

El creador de contenido no dio más detalles sobre la nueva edición, aunque sí aprovechó para agradecer al público por el apoyo que ha recibido el proyecto tanto en YouTube como en redes sociales.

El domingo 10 de mayo se realizó la gran final del reality show, donde únicamente uno de los 16 participantes logró quedarse con el triunfo de la temporada.

“Muchísimas gracias por confiar en este proyecto. Sé que hay demasiada competencia por ahí, aquí son los números de ustedes, los números reales, los números que el público manda. Aquí, con la nobleza del corazón les digo, muchas gracias."

El creador de contenido no dio más detalles sobre la nueva edición X @lamansionvipmx

Sol León gana La Mansión VIP

La ganadora fue Sol León, empresaria e influencer originaria de Culiacán, Sinaloa, quien en los últimos años se ha vuelto muy conocida en redes sociales gracias a sus marcas de maquillaje, lencería y fajas.

La tabla final del reality quedó de la siguiente manera:

Sol León Maza Clan Katy Cardona Alfredo Adame Eli Esparza Carlos Alberto Naim Darrechi Aída Merlano Agustín Fernández Willito Lonche de Huevito Kim Shantal Suavecito Aldo Arturo La Jesuu Jessica Sodi , quien fue la última eliminada de la temporada

Tras convertirse en la ganadora, Sol León recibió un premio de 2 millones de pesos mexicanos.

Sol León recibió un premio de 2 millones de pesos mexicanos. X @lamansionvipmx

La victoria de Sol León genera polémica en redes

Aun así, el triunfo de Sol León desató controversia en redes sociales. La molestia de muchos usuarios no estuvo relacionada con el premio económico, sino con el resultado final del reality, ya que varios aseguraron no estar de acuerdo con la elección de la ganadora.

Hasta ahora, ni HotSpanish ni Sol León han hablado públicamente sobre la polémica. También se dio a conocer que la influencer participó como patrocinadora del reality, promocionando una de sus marcas dentro de los vestidores del programa.