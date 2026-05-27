¡Firmes, ya! Perrito se une a honores a la bandera en Tecámac | VIDEO

Las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para visibilizar momentos cotidianos que antes pasaban desapercibidos, por ejemplo, el video viral de un perrito que se unió a honores a la bandera en Tecámac, Edomex.

Este tierno canino demostró que el fervor cívico no es exclusivo de los seres humanos, integrándose de una manera muy particular a una de las ceremonias más solemnes del calendario escolar mexicano.

El video, capturado originalmente por un testigo presencial a través de un teléfono móvil, no tardó en migrar a plataformas masivas como Facebook y TikTok, donde acumuló rápidamente miles de reproducciones, reacciones positivas y comentarios cargados de humor.

Perrito se une a honores a la bandera en primaria de Tecámac TikTok @animalistasunidosgympsemp

Perrito se une a los honores a la bandera en primaria de Tecámac

En un video que se viralizó en redes sociales, se puede observar el patio central de la escuela primaria María Montessori, en Tecámac, Estado de México, con los grupos de estudiantes formados en filas ordenadas para presenciar la ceremonia de honores a la bandera.

Mientras el grupo de la escolta conformada por alumnas de la escuela comienza su avance, un perrito de apariencia tranquila decidió que era el momento perfecto para mostrar su respeto ante los símbolos patrios, sumándose al recorrido oficial de la escolta.

Sin emitir un solo ladrido y manteniendo una distancia prudente pero constante, el animal se colocó a la vanguardia del grupo de alumnos, siendo el séptimo integrante de la formación cívica.

Perrito se une a honores a la bandera en primaria de Tecámac TikTok @animalistasunidosgympsemp

Lejos de ser ahuyentado por el personal de la institución o causar desorden entre el alumnado, el canino fue cobijado por el entorno, generando risas entre los presentes e incluso las integrantes de la escolta. Pero ni el perro ni las alumnas rompieron formación y completaron la ceremonia.

Una vez llegado el video a internet, el perrito se ganó comentarios positivos por su comportamiento durante los honores a la bandera.

Los internautas comenzaron a bautizar al lomito con apodos como "El sargento guau" o "El lomito patriota", y destacando que el can demostró tener mejor coordinación para la marcha que muchos de los presentes en sus épocas de estudiantes.

También aplaudieron que en la escuela primaria nadie haya intervenido para sacar al perrito de la ceremonia cívica y permitirle acompañar a la escolta en todo su recorrido, mencionando que demuestra que en la institución están acostumbrados a su presencia.

Perrito se une a honores a la bandera en primaria de Tecámac TikTok @animalistasunidosgympsemp

Los perritos comunitarios de las escuelas

El fenómeno del perrito marchando con la escolta en Tecámac está lejos de ser un caso aislado en la República Mexicana. En miles de escuelas de nivel básico, medio superior y superior, es común encontrar la presencia de animales que, sin tener un dueño humano particular, han adoptado las instalaciones educativas como su hogar permanente.

Estos seres vivos son conocidos bajo el concepto de "perros comunitarios" o "perros escolares", animales que dependen del cuidado colectivo de una comunidad específica.

Por lo general, se trata de perros en situación de calle que se acercan a las inmediaciones de los planteles en busca de refugio contra las inclemencias del clima o atraídos por los olores de la comida durante la hora del recreo.

Los alumnos comienzan a compartir con ellos fracciones de sus almuerzos o a acariciarlos. Con el paso del tiempo, el animal identifica el sitio como un territorio seguro y establece un vínculo de lealtad con la comunidad, decidiendo no marcharse.

El mantenimiento a largo plazo de un perro comunitario recae de manera importante en el personal administrativo, los docentes y, de forma muy especial, en los intendentes o conserjes.

Son ellos quienes habitualmente se encargan de proporcionarles agua limpia de forma diaria, asegurarles un rincón techado para pasar las noches y gestionar colectas económicas entre los padres de familia para cubrir gastos médicos esenciales, tales como vacunas, desparasitaciones y campañas de esterilización.