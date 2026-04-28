Kim Shantal se integra a La Mansión VIP; Queen Buenrostro lanza fuerte crítica a la producción

Kim Shantal se convirtió en la nueva integrante de La Mansión VIP, sumándose al reality en medio de gran expectación por parte del público. La entrada de Kim Shantal ha generado aún más conversación entre los seguidores del reality, ya que la creadora de contenido es expareja de “Suavecito”, otro de los participantes del programa. Su llegada ha reavivado el interés del público por la dinámica dentro de la casa y por la relación que ambos podrían tener tras su historia sentimental.

Al mismo tiempo, Queen Buenrostro sigue dando de qué hablar, luego de que la influencer acusara a la producción de “jugar muy bajo” y señalara diversas situaciones que, según ella, ocurrieron dentro del reality.

Kim Shantal. Foto: Instagram kimshantal

En redes sociales, algunos seguidores han comenzado a especular que Queen Buenrostro podría haber anticipado la entrada de Kim Shantal a La Mansión, relacionando a sus recientes declaraciones sobre que la producción ‘juega muy bajo’ con esta incorporación.

Queen Buenrostro habla de la La Mansión VIP

Queen Buenrostro ofreció una entrevista al creador de contenido Daniel José Santomé Lemus, mejor conocido como Dalas Review, en la que habló sobre su experiencia dentro de La Mansión VIP y las decisiones de la producción del reality.

La influencer señaló que hay situaciones que ocurrirán entre “hoy y mañana” dentro del programa que no le parecen, asegurando que la producción estaría utilizando a los participantes como “piezas de Monopoly”. Añadió que considera “muy bajo” lo que se está intentando hacer dentro del proyecto.

Queen explicó que esta percepción no la tuvo mientras estaba dentro del reality, sino hasta después de salir y reconoció que ya entendió a lo que se enfrentó y que en los realities “al final hay guionistas”.

Foto: Instagram queenbuenrostro

Asimismo, relató que su equipo recibió un mensaje en el que se les indicó que, si ella y su pareja “Suavecito” querían permanecer en el programa, debían realizar una donación económica.

Ahí todo es dinero, porque querían que donara. Literal teníamos que donar unos 500 mil pesos para quedarnos”, señaló.

La creadora de contenido también explicó que la falta de comunicación con su familia fue un factor clave para sospechar que algo no estaba bien, por lo que decidió empacar sus cosas antes de su salida del programa.

Queen también mencionó que incluso pidió a su propio equipo que la retiraran del reality si la situación llegaba a afectarla emocionalmente.

¿Queen terminó con Suavecito?

La influencer señaló que no tiene claro si continuará su relación con “Suavecito”, ya que dijo haber visto una faceta de él que no conocía. Afirmó que se tomará un tiempo para reflexionar y esperar a ver cómo se desarrolla su participación dentro del programa. Tras su salida, internautas señalaban que ella lo dejó de seguir en Instagram.

En redes sociales, usuarios y la propia Queen han comentado que “Suavecito” se ha mostrado más relajado dentro del reality, con una actitud más positiva pese a la salida de la influencer.

Rosio fue eliminada del reality el día de hoy, cerrando su participación en la competencia.

cva