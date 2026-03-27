Primer Simulacro Nacional 2026: ¿cuándo y a qué hora será?

En un país donde los sismos y otros fenómenos naturales tienen una presencia constante, los simulacros se vuelven indispensables. Por esa razón, el Gobierno de México anunció el Primer Simulacro Nacional 2026, toma nota de la fecha y hora.

Aunque no siempre los tomamos con la seriedad que merecen, los simulacros son ejercicios indispensables para prepararnos ante una emergencia. De esta forma sabremos cómo actuar ante un sismo, incendio u otra situación similar, sin entrar en pánico.

Por esa razón, el Sistema Nacional de Protección Civil los organiza de forma regular. Así, tanto civiles como organizaciones pueden evaluar planes de emergencia, medir tiempos de respuesta e identificar riesgos que podrían atentar contra la vida en una situación real.

En febrero de 2026 se llevó a cabo el Primer Simulacro Metropolitano, bajo la hipótesis de un sismo. Sin embargo, se anunció que en mayo se realizará el Primer Simulacro Nacional, es decir, se llevará a cabo de forma simultánea en todo el país y no solo en algunos estados.

Esto porque, aunque no todos los estados tienen la misma vulnerabilidad ante un sismo, sí están expuestos a otros fenómenos naturales, como huracanes e inundaciones.

¿Cuándo será el Primer Simulacro Nacional 2026?

El Primer Simulacro Nacional de este año se llevará a cabo el próximo 6 de mayo a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México. Eso significa, que puede variar en estados del norte y sureste del país.

Este simulacro se realiza en el marco del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil y, aunque la principal hipótesis en la que se maneja es un sismo, el gobierno ha instado a proponer la hipótesis que más se adecúe a cada estado, según la función del esquema de riesgos.

En la hora indicada, sonarán las alertas, tanto en los diferentes altavoces ubicados en toda la República Mexicana, como en los celulares. De esta forma se prueban estos sistemas, pero también alertan a la población.

Por lo tanto, es importante tener presente que se trata únicamente de un simulacro, no de un evento real, para evitar entrar en pánico. Eso sí, es indispensable participar en este ejercicio para mantener la misma calma en una situación real.

¿Qué hacer en un Simulacro Nacional?

Lo más importante en un Simulacro Nacional y cualquier otro, es actuar como si se tratara de una emergencia real. Esto no es para entrar en pánico, sino para darle la seriedad necesaria y evitar caos cuando ya no sea un simulacro.

Por esa razón, expertos recomiendan que previamente tengamos un plan de protección civil, el cual dependerá de dónde nos encontremos (escuela, hogar u oficina), además de identificar las rutas de evacuación y zonas de menor riesgo.

En el momento del simulacro, es fundamental seguir las indicaciones de los brigadistas, estas son las recomendaciones principales:

Comienza a actuar en cuanto se active la alerta

Mantén la calma y sigue las instrucciones

En caso de evacuación, sal de manera ordenada, sin correr, empujar ni gritar.

No uses los elevadores y evita regresar por obj

Una vez que termine el simulacro, es fundamental no regresar de inmediato a los inmuebles, al menos que formes parte de la brigada de protección civil. Recuerda que es fundamental revisar el lugar para detectar cualquier desperfecto que ponga en riesgo a las personas.

Si estás en tu hogar durante el Simulacro Nacional, recuerda incluir a tus mascotas en el ejercicio, para esto, es esencial tener siempre su correa o transportadora a la mano. De igual modo, recuerda que la mochila de emergencia es clave ante un desastre.

Finalmente, las autoridades federales llaman a inscribir los inmuebles que participarán en el Primer Simulacro Nacional en un Registro que permitirá fortalecer la cultura de prevención. Este es gratuito y se realiza en línea.

Como bien dicen las abuelitas: “Más vale prevenir que lamentar”. Toma nota de la fecha y hora del Primer Simulacro Nacional 2026 y participa. De esta forma estarás mejor preparado ante una emergencia real.