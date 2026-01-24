Primer simulacro de sismo del 2026 en CDMX: Sonará Alerta Sísmica
El Gobierno de la CDMX anunció la realización del primer simulacro de sismo del 2026, con el fin de fortalecer acciones de prevención y capacidad de respuesta.
El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció la realización de tres simulacros de sismo, con el fin de fortalecer las acciones de prevención y capacidad de respuesta ante un movimiento telúrico.
El primero se realizará el próximo 18 de febrero, de acuerdo con lo anunciado por la jefa de gobierno, Clara Brugada; sonará la Alerta Sísmica y toda la ciudadanía debe estar preparada.
Para los otros dos ejercicios se desconocen todavía las fechan en que se llevarán a cabo, sin embargo, precisó que el primero será exclusivamente para la capital del país, en punto de las 11:00 horas.
Simulacro de sismo en CDMX, para evaluar protocolos
Brugada refirió que los simulacros son parte de una estrategia local de protección civil que permite evaluar protocolos, tiempos de reacción y coordinación entre autoridades y ciudadanía.
Tenemos que estar muy, muy preparados”, enfatizó la mandataria capitalina.
En tanto, destacó que las fechas de los otros dos ejercicios se darán a conocer oportunamente.
La realización de tres ejercicios anuales responde a la necesidad de reforzar de manera constante la prevención y la organización social frente a posibles contingencias”, enfatizó.
En tanto, hizo un llamado a la participación activa de la población, instituciones públicas y privadas, al señalar que los simulacros son una herramienta fundamental para salvar vidas y reducir riesgos ante cualquier eventualidad de la naturaleza.
2026 inició con sismos
Van dos ocasiones en que se activa la Alerta Sísmica en la CDMX en lo que va del 2026. Fueron los pasados 2 y 16 de enero que se suscitaron dos sismos de intensidad 6.5 y 5.2, respectivamente, con epicentro en San Marcos, Guerrero.
En ninguno de los dos sismos se reportaron daños en la capital del país, aunque, en el ocurrido el 2 de enero, se informó del fallecimiento de un hombre por un paro cardiaco, cuando bajaba las escaleras para evacuar luego de la activación de la Alerta Sísmica.
Mochila de vida, clave ante sismos
Preparar una mochila de vida es una medida preventiva clave ante sismos y otras emergencias. Debe ser fácil de cargar, resistente y colocarse en un lugar accesible de tu casa o trabajo.
Documentos importantes
Guárdalos en una bolsa hermética:
- Copias de actas de nacimiento, identificaciones oficiales y CURP
- Comprobantes de domicilio
- Pólizas de seguro
- Lista de contactos de emergencia
- Algo de dinero en efectivo en billetes pequeños
Agua y alimentos
- Agua potable (al menos 1 litro por persona por día, para 2 o 3 días)
- Alimentos no perecederos y fáciles de consumir:
- Enlatados con abre fácil
- Barras energéticas
- Galletas saladas
- Alimentos deshidratados
- Cubiertos desechables y servilletas
Botiquín de primeros auxilios
- Gasas, vendas y cinta adhesiva
- Alcohol o toallitas desinfectantes
- Analgésicos y medicamentos básicos
- Medicamentos personales (con receta y dosis anotadas)
- Termómetro
- Guantes desechables
Herramientas y artículos de emergencia
- Linterna con baterías de repuesto
- Radio portátil de baterías o de manivela
- Silbato (para pedir auxilio)
- Navaja multiusos
- Encendedor o cerillos en bolsa impermeable
- Cinta adhesiva resistente
Artículos de higiene personal
- Papel higiénico
- Gel antibacterial
- Jabón
- Cepillo y pasta dental
- Toallas húmedas
- Artículos de higiene femenina
Ropa y abrigo
- Cambio de ropa
- Chamarra o sudadera
- Impermeable o bolsa de plástico grande
- Gorra y calcetines extra
Recomendaciones finales
- La mochila no debe ser pesada; prioriza lo esencial
- Revísala cada 6 meses para cambiar agua, alimentos y baterías
- Cada integrante de la familia debe saber dónde está y qué contiene
- Considera tener una mochila por persona, si es posible
*mvg*