Primer simulacro de sismo del 2026 en CDMX: Sonará Alerta Sísmica

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció la realización de tres simulacros de sismo, con el fin de fortalecer las acciones de prevención y capacidad de respuesta ante un movimiento telúrico.

El primero se realizará el próximo 18 de febrero, de acuerdo con lo anunciado por la jefa de gobierno, Clara Brugada; sonará la Alerta Sísmica y toda la ciudadanía debe estar preparada.

Para los otros dos ejercicios se desconocen todavía las fechan en que se llevarán a cabo, sin embargo, precisó que el primero será exclusivamente para la capital del país, en punto de las 11:00 horas.

Simulacro de sismo en CDMX, para evaluar protocolos

Brugada refirió que los simulacros son parte de una estrategia local de protección civil que permite evaluar protocolos, tiempos de reacción y coordinación entre autoridades y ciudadanía.

Tenemos que estar muy, muy preparados”, enfatizó la mandataria capitalina.

En tanto, destacó que las fechas de los otros dos ejercicios se darán a conocer oportunamente.

La realización de tres ejercicios anuales responde a la necesidad de reforzar de manera constante la prevención y la organización social frente a posibles contingencias”, enfatizó.

En tanto, hizo un llamado a la participación activa de la población, instituciones públicas y privadas, al señalar que los simulacros son una herramienta fundamental para salvar vidas y reducir riesgos ante cualquier eventualidad de la naturaleza.

2026 inició con sismos

Van dos ocasiones en que se activa la Alerta Sísmica en la CDMX en lo que va del 2026. Fueron los pasados 2 y 16 de enero que se suscitaron dos sismos de intensidad 6.5 y 5.2, respectivamente, con epicentro en San Marcos, Guerrero.

En ninguno de los dos sismos se reportaron daños en la capital del país, aunque, en el ocurrido el 2 de enero, se informó del fallecimiento de un hombre por un paro cardiaco, cuando bajaba las escaleras para evacuar luego de la activación de la Alerta Sísmica.

Mochila de vida, clave ante sismos

Preparar una mochila de vida es una medida preventiva clave ante sismos y otras emergencias. Debe ser fácil de cargar, resistente y colocarse en un lugar accesible de tu casa o trabajo.

Documentos importantes

Guárdalos en una bolsa hermética:

Copias de actas de nacimiento, identificaciones oficiales y CURP

Comprobantes de domicilio

Pólizas de seguro

Lista de contactos de emergencia

Algo de dinero en efectivo en billetes pequeños

Agua y alimentos

Agua potable (al menos 1 litro por persona por día, para 2 o 3 días)

Alimentos no perecederos y fáciles de consumir:

Enlatados con abre fácil

Barras energéticas

Galletas saladas

Alimentos deshidratados

Cubiertos desechables y servilletas

Botiquín de primeros auxilios

Gasas, vendas y cinta adhesiva

Alcohol o toallitas desinfectantes

Analgésicos y medicamentos básicos

Medicamentos personales (con receta y dosis anotadas)

Termómetro

Guantes desechables

Herramientas y artículos de emergencia

Linterna con baterías de repuesto

Radio portátil de baterías o de manivela

Silbato (para pedir auxilio)

Navaja multiusos

Encendedor o cerillos en bolsa impermeable

Cinta adhesiva resistente

Artículos de higiene personal

Papel higiénico

Gel antibacterial

Jabón

Cepillo y pasta dental

Toallas húmedas

Artículos de higiene femenina

Ropa y abrigo

Cambio de ropa

Chamarra o sudadera

Impermeable o bolsa de plástico grande

Gorra y calcetines extra

Recomendaciones finales

La mochila no debe ser pesada; prioriza lo esencial

Revísala cada 6 meses para cambiar agua, alimentos y baterías

Cada integrante de la familia debe saber dónde está y qué contiene

Considera tener una mochila por persona, si es posible

