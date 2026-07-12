El verdadero origen de la michelada: de un club potosino al éxito mundial

La michelada nació como una creación cien por ciento mexicana entre las décadas de 1940 y 1970. Esta refrescante mezcla transitó rápidamente de un remedio local contra el calor a un verdadero ícono de la cultura cervecera nacional. La historia popular concede el crédito principal de esta invención a un hombre llamado Michel Ésper, originario del estado de San Luis Potosí. Diversos mitos urbanos envuelven el origen de la bebida que hoy domina los menús del país.

La teoría más sólida y aceptada por los historiadores gastronómicos ubica el nacimiento de este trago en los años setenta. El escenario de la creación fue el exclusivo Club Deportivo Potosino, lugar donde acudían las altas esferas de la región. El socio Michel Ésper mantenía la costumbre de ordenar una cerveza bien fría al terminar sus intensos partidos de tenis. El calor lo orilló a buscar una alternativa más refrescante para saciar su sed después del desgaste físico.

Michelada en un tarro escarchado. Foto: Especial

Como el personal del recinto batallaba para entregar la bebida a la temperatura deseada, el tenista ideó una solución práctica. Él exigió un tarro tradicional, conocido coloquialmente como "chabela", servido con hielo abundante, jugo de limón y el borde escarchado con sal. El resto de los asistentes comenzó a imitar esta curiosa combinación y a pedir el trago en la barra como la "limonada de Michel". El paso del tiempo y el uso constante fusionaron el nombre del creador con la palabra helada, consolidando el término Michelada.

Las leyendas detrás del popular nombre

Los relatos urbanos alimentan dos versiones alternativas para explicar la procedencia del famoso término. La hipótesis lingüística apunta directamente a la contracción del lenguaje cotidiano del mexicano de a pie. La población utiliza la palabra "chela" como el modismo definitivo para referirse a la cerveza. Los clientes ordenaban la bebida exclamando "pásame mi chela helada", frase que terminó mutando de forma natural en el sustantivo que conocemos hoy en día.

Clamachela en la CDMX. Foto: Especial

La tercera leyenda documentada viaja en el tiempo hasta la década de 1940 y toma un giro militar. La historia relata que el general Augusto Michel, también originario del estado potosino, acostumbraba beber su cerveza de una forma muy particular. El militar combinaba el líquido amargo con jugo de limón, diversas salsas picantes y sal en el borde del vaso. Sus allegados bautizaron la fuerte mezcla con su apellido para rendir honores a su alto rango.

De la receta clásica a las exóticas licuachelas

La michelada original destacó siempre por su carácter minimalista y refrescante frente a las altas temperaturas del territorio azteca. La versión primigenia contenía únicamente cerveza, sal, limón y hielo, preparación que el mexicano moderno identifica simplemente como Chelada. La expansión del trago por todo el país provocó la alteración acelerada de los ingredientes base. Los cantineros locales añadieron toques regionales para adaptar la mezcla al paladar de sus clientes más frecuentes.

Licuachela en la CDMX. Foto: Especial

La famosa Michelada Cubana irrumpió en los bares al integrar salsas negras como la salsa inglesa, el jugo sazonador y picante embotellado. Las zonas costeras y el norte de la república popularizaron la Clamachela, o también llamada Ojo Rojo, al mezclar el alcohol con jugo de tomate y almeja. Los mercados de la ciudad revolucionaron el concepto entero con la creación de la dulce Gomichela, saturada de gomitas, chile en polvo y abundante chamoy líquido.

La creatividad de los comerciantes callejeros y los dueños de bares llevó la presentación de la bebida a niveles extravagantes. Las variantes contemporáneas abandonaron los vasos de cristal para servirse dentro de coloridos recipientes de plástico para atraer a los jóvenes. Así nacieron las virales Licuachelas y Rotochelas, enormes contenedores rebosantes de alcohol acompañados de mariscos, frutas, cacahuates o trozos de carne seca montados en la tapa.