Aprovecha los beneficios del licuado de zanahoria con manzana, para transformar tus mañanas con vitamina C en una sola receta. Comienza el día de buenas, saludable y con una delicia en el paladar.

Los licuados son la mezcla perfecta para concentrar nutrientes esenciales en un solo vaso. Entre todas las combinaciones posibles, el licuado de zanahoria con manzana destaca como un clásico atemporal, una sinergia perfecta de sabores.

Este elixir representa una bomba de bienestar para el organismo; al fusionar la zanahoria y la manzana, potenciamos una asimilación rápida de compuestos bioactivos que trabajan en conjunto para fortalecer el sistema inmunitario, proteger las células del daño oxidativo y mejorar procesos internos clave como la digestión.

Prepara en casa un licuado de zanahoria con manzana y aprovecha la vitamina C que contiene; solo te toma unos minutos, pero la vitalidad que te otorgará durante el día no tiene fin.

Licuado de zanahoria con manzana Canva

Receta de licuado de zanahoria con manzana

Ingredientes:

2 zanahorias, lavadas, peladas y cortadas en rodajas

1 manzana grande (retira el corazón y las semillas, pero conserva la piel)

1 taza de agua purificada

El jugo de medio limón

Hielo al gusto (opcional)

Preparación:

Vierte la taza de agua (o agua de coco) en la base de la licuadora junto con el jugo de limón recién exprimido. Añade los trozos de zanahoria y manzana; comienza a licuar a velocidad baja durante unos 20 segundos para romper los fragmentos más grandes. Posteriormente, incrementa a velocidad máxima por espacio de 1 a 2 minutos, o hasta que observes una mezcla completamente tersa, uniforme y sin grumos notorios. Si notas que el licuado quedó demasiado espeso para tu gusto, puedes añadir un chorrito extra de agua y pulsar un par de veces más. Sirve de inmediato en un vaso alto; si lo deseas, decora el licuado de zanahoria con manzana con una pizca de canela en polvo en la superficie.

Licuado de zanahoria con manzana Canva

Tips extra para el licuado:

Añade un trozo de jengibre fresco de aproximadamente un centímetro antes de licuar. Incorpora dos cucharadas de yogur griego natural sin azúcar o media cucharadita de semillas de chía previamente hidratadas.

Suma un puñado de hojas de espinaca baby o unas cuantas hojas de menta fresca.

Licuado de zanahoria con manzana Canva

La poderosa vitamina C del licuado

Aunque la creencia popular dicta que la vitamina C se encuentra exclusivamente en las naranjas o los limones, la manzana y la zanahoria aportan un combo nutricional que no debe subestimarse.

La vitamina C, o ácido ascórbico, actúa como un potente escudo contra los radicales libres, sustancias responsables del envejecimiento celular y del desarrollo de diversas enfermedades crónicas.

Además de la vitamina C aportada por la manzana y el refuerzo de limón, la zanahoria es una de las fuentes naturales más ricas en beta-caroteno, un pigmento que el cuerpo transforma en vitamina A según sus necesidades.

Por otro lado, esta bebida destaca por su contenido de quercetina, un flavonoide presente de forma masiva en la piel de la manzana. La quercetina posee propiedades antiinflamatorias y antihistamínicas naturales, ayudando a proteger el sistema cardiovascular al mejorar la elasticidad de las arterias y combatir la inflamación sistémica de baja intensidad.

La búsqueda de un estilo de vida equilibrado no tiene por qué ser aburrida ni sacrificar el placer del paladar; por eso es que este licuado de zanahoria con manzana funciona tan bien.