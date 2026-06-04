Expo Micheladas en Tlatelolco: sabor, garnachas y pasión futbolera

¡Prepárate para la Expo Micheladas en Tlatelolco! Mucho sabor, garnachas y pasión futbolera durante el mes de julio. Se trata de reinventar lo culinario sin límites, para mitigar las tardes calurosas o simplemente para convivir con los amigos.

La clásica combinación de cerveza, limón, sal y salsas negras se ha convertido en un patrimonio de la cultura popular mexicana. Y en este evento de micheladas encontrarás todo lo necesario para el fin de semana, reuniendo las propuestas más audaces, refrescantes y extravagantes en un solo espacio.

La mítica e histórica zona de Tlatelolco se viste de gala gastronómica para recibir una nueva edición de la esperada Expo Micheladas. Este festival no es un evento cualquiera, porque la experiencia no se detiene en el borde del vaso.

Prepárate para descubrir todos los detalles de este festival que promete activar tus papilas gustativas, acelerar tu corazón con la pasión deportiva y ofrecerte el plan perfecto para romper la rutina citadina.

Expo Micheladas en Tlatelolco 2026 Canva

¿Cuándo es la Expo Micheladas?

Aparta los próximos 4 y 5 de julio para visitar la Expo Micheladas, tu punto de encuentro definitivo para maestros "micheleros" que compiten por presentar la creación más original del año.

Desde las tradicionales versiones con clamato e ingredientes clásicos, hasta las codiciadas e instagrameables "licuachelas", "gomichelas" o las exóticas preparaciones que incorporan carne seca, cueritos, camarones o fruta de temporada, la variedad está diseñada para complacer desde el paladar más purista hasta el más aventurero.

En un horario de 12 a 21 horas, podrás encontrar el pretexto ideal para salir de casa y disfrutar de un ambiente lleno de energía, música y frescura.

Expo Micheladas en Tlatelolco 2026 Canva

¿Dónde será la Expo Michelada?

Visita el Centro de Convenciones y Exposiciones Tlatelolco, un recinto ubicado en el centro-norte de la CDMX, dirección Manuel Gonzalez 171, San Simón Tolnahuac, Alcaldía Cuauhtémoc.

¿Cuánto costará la Expo Micheladas?

Por solo 30 pesos, podrás vivir toda la experiencia de la Expo Micheladas.

¿Qué vas a encontrar en Expo Michelada?

Los asistentes a Expo Micheladas, Coctelería y Garnachas podrán tener comida sabrosa, bebidas épicas y toda la pasión futbolera y gamer.

Disfruta de las combinaciones más locas, refrescantes y deliciosas, para todos los gustos y antojos. Sabiendo que el fútbol y el Mundial se disfrutan más con una cerveza preparada en la mano, los organizadores instalarán pantallas de alta definición para vivir la emoción de los partidos en vivo.

Entre otras de las actividades, habrá retos gamer y torneos; música en vivo para ambientar e incluso un bazar donde encontrarás artesanías, diseño, moda y bisutería. Lo mismo que la gastronomía para comer los antojitos necesarios, ¡una delicia!

Expo Micheladas en Tlatelolco 2026 Canva

¿Por qué amamos las micheladas?

Lo que comenzó a mediados del siglo XX como una simple alteración de la cerveza en las cantinas del centro y norte del país, evolucionó hasta convertirse en un pilar de la identidad culinaria callejera de la Ciudad de México.

La michelada democratiza el consumo de la cerveza y rompe con los cánones estrictos de los sumilleres tradicionales, demostrando que la cocina popular está viva y en constante transformación.

Desde un punto de vista antropológico, la michelada urbana funciona como un lienzo de expresión comunitaria. Las variantes modernas como la "licuachela" (servida en vasos de licuadora de colores brillantes) o las "tutsichelas" reflejan el humor, la estética pop y la búsqueda constante de la novedad visual que caracteriza a las generaciones actuales.

Disfruta de una auténtica cumbre para los entusiastas de las texturas crujientes, los escarchados multicolores y las recetas que desafían la física en la Expo Micheladas.