Prepara la mejor pasta de chamoy para escarchar tus micheladas durante el Mundial

Durante la temporada del calor, la cerveza se vuelve protagonista. En México, la michelada es una de las formas favoritas de beberla, en especial en eventos deportivos. Para que sepa como en los puestitos, sigue esta receta de pasta de chamoy para escarchar.

Existen diferentes teorías sobre el origen de la michelada, lo único que está claro, es que nació en México. Una de las historias más populares, liga su nacimiento con la ciudad de San Luis Potosí, en la década de 1970.

Originalmente, la bebida consistía en cerveza con limón, sal y hielo; sin embargo, ha evolucionado y no solo se le agregan salsas al interior, también se escarcha y decora con elementos que van desde el chile en polvo hasta el ajonjolí garapiñado y los camarones.

La clave para un buen escarchado y evitar que todo el vaso quede escurrido, es una pasta espesa, pero lo suficientemente untable para poder distribuirla. Aquí te damos el secreto para preparar pasta de chamoy casera para escarchar.

La michelada es una bebida clásica en México Canva

¿Cómo hacer chamoy para micheladas?

Ingredientes:

1 taza de ciruela pasa sin hueso o tamarindo sin cáscara ni hueso

½ taza de chamoy líquido

½ taza de chile en polvo

1 taza de azúcar

¼ taza de jugo de limón

Preparación:

Coloca la ciruela pasa o el tamarindo en una ollita y cúbrelo con agua. Lleva al fuego y cocina a fuego medio hasta que se ablanden. Licúa la fruta con un chorrito de agua hasta tener una pulpa espesa. Regrésala a la ollita donde la herviste, retirando toda el agua de la cocción. Agrega el chamoy, jugo de limón, azúcar y chile en polvo. Mezcla y calienta a fuego bajo, moviendo constantemente para que no se pegue. Cocina por 5 minutos o hasta que tengas una textura espesa, pero no muy densa, pues espesará más al enfriarse. Apaga el fuego y deja que la pasta de chamoy se enfríe a temperatura ambiente antes de usarla. Colócala en un recipiente hondo, pero lo suficientemente ancho para poder introducir el borde de los vasos donde prepararás las micheladas. Para escarchar: pasa una rodaja de limón por el borde del vaso e introduce el vaso boca abajo en el chamoy. Con ayuda de una palita, distribuye bien la pulpa por todo el borde. Para darle un toque extra de sabor, pasa el vaso por un plato con chile en polvo, ajonjolí o hasta gomitas enchiladas. Lo siguiente será preparar tu michelada como más te guste.

Esta pasta sirve para escarchar micheladas, chamoyadas, mangonadas y lo que quieras Canva

Tipos de micheladas para ver el partido

Chelada. Es la versión tradicional de la michelada , se prepara únicamente mezclando cerveza (clara u oscura) con jugo de limón y sal.

, se prepara únicamente mezclando cerveza (clara u oscura) con jugo de limón y sal. Michelada . Es una bebida un poco más elaborada, pues además de limón se añaden salsas como la inglesa, jugo sazonador y salsa tabasco.

. Es una bebida un poco más elaborada, pues además de limón se añaden salsas como la inglesa, jugo sazonador y salsa tabasco. Michelada cubana . Además de las salsas anteriores, se añade clamato, lo que da un toque más refrescante, pero también intenso por el jugo de almeja. Esta versión suele prepararse con cerveza oscura.

. Además de las salsas anteriores, se añade clamato, lo que da un toque más refrescante, pero también intenso por el jugo de almeja. Esta versión suele prepararse con cerveza oscura. Gomichela . Esta michelada combina lo mejor de dos mundos, pues a la mezcla de cerveza, limón y salsas, se les añaden gomitas naturales o enchiladas, tanto dentro como fuera del vaso. También puede llevar chamoy mezclado con la cerveza.

. Esta michelada combina lo mejor de dos mundos, pues a la mezcla de cerveza, limón y salsas, se les añaden gomitas naturales o enchiladas, tanto dentro como fuera del vaso. También puede llevar chamoy mezclado con la cerveza. Michelada preparada. Aquí entran versiones como la michelada con frutas, cacahuates, camarones e incluso carne seca.

Sin importar cuál sea tu michelada favorita, esta pulpa de chamoy quedará perfecta para escarchar el vaso. Prepárala y anótate un gol en este mundial.