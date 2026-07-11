Pemex aclara el trámite de autorización para uso de material explosivo en la Huasteca Potosina

Petróleos Mexicanos (Pemex) desmintió de forma categórica el inicio de operaciones de fracturamiento hidráulico en la Huasteca Potosina, aclarando que un oficio enviado el 30 de junio de 2026 al ayuntamiento de San Antonio, San Luis Potosí, corresponde estrictamente a un trámite administrativo preventivo relacionado con el uso de material explosivo. La empresa productiva del Estado precisó que actualmente no realiza ningún trabajo de exploración ni explotación de yacimientos de formación compleja no convencionales en ningún municipio de la entidad potosina, con lo que busca frenar las falsas interpretaciones que detonaron manifestaciones ciudadanas en distintas localidades de la región.

La controversia se originó tras la difusión pública de un documento vinculado al artículo 39 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Pemex detalló que este trámite fue erróneamente ligado al fracking, una técnica que, por sus características técnicas, no emplea materiales explosivos en ninguna de sus etapas operativas. El propósito real del oficio es mantener la vigencia de un permiso federal obligatorio para actuar ante posibles contingencias o realizar eventuales estudios de adquisición sísmica en zonas con registros previos.

Específicamente, los registros de la institución en San Luis Potosí abarcan dos campos que comprenden siete pozos en total. El primero es el campo San Pedro, localizado en los municipios de San Antonio y Tanlajás, el cual cuenta con cuatro pozos distribuidos en tres para el primero y uno para el segundo. El segundo es el campo Limón, situado en el municipio de Ébano, que alberga tres pozos adicionales. La petrolera enfatizó que la actualización de dicha autorización es una medida regulatoria que no faculta de ninguna manera la ejecución inmediata de nuevas obras de perforación o extracción.

A través de un comunicado oficial, Pemex reiteró que la gestión documental es una medida de seguridad técnica que garantiza la capacidad operativa. La institución remarcó la importancia de la precisión informativa al señalar de manera contundente el estatus legal de la notificación enviada a las autoridades locales:

“La actualización del permiso constituye una medida de carácter preventivo destinada a garantizar la capacidad de respuesta ante una contingencia en esos pozos, sin que ello autorice o implique, por sí mismo, la realización de actividades de perforación, exploración o extracción en el estado.”

Con esta puntualización, las autoridades federales buscan restablecer la tranquilidad entre los habitantes de la Huasteca Potosina, garantizando que se respetarán los lineamientos vigentes y desvinculando por completo los procedimientos de protección civil de los mitos sobre la fracturación hidráulica en el subsuelo potosino.