Disfruta de esta receta de huevos encobijados, el secreto mejor guardado del desayuno tradicional mexicano. Para que aprendas algo más que los platillos con huevo que se hacen populares en Internet y que ofrecen un despertar con el mejor sabor.

Hablar de los huevos encobijados es adentrarse en una de las joyas más sencillas y sofisticadas de la cocina casera tradicional. Es un desayuno que no requiere de técnicas de alta cocina ni de ingredientes extravagantes, pero que posee la magia de transformar una mañana ordinaria en un festín lleno de nostalgia y calidez.

Cuando hablamos de la técnica de “encobijar”, nos referimos al acto de cubrir con una tortilla de maíz, o una capa de salsa espesa y queso fundido, que arropa con delicadeza a un huevo con la yema en su punto exacto de perfección.

Con esta receta de huevos encobijados, se busca crear un nido para concentrar el sabor, manteniendo la humedad y la textura untuosa que todo amante del buen comer busca en su primer bocado del día.

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Receta de huevos encobijados

Ingredientes:

4 huevos frescos

4 tortillas de maíz (del día anterior o ligeramente frías)

2 tazas de salsa de mesa (roja o verde)

150 gramos de queso Oaxaca, asadero, manchego o quesillo

2 cucharadas de aceite vegetal o manteca de cerdo.

Sal y pimienta negra molida al gusto

Para decorar: Hojas de cilantro fresco, un toque de crema ácida y unas rodajas de aguacate maduro

Preparación:

Coloca una sartén amplia a fuego medio y añade una cucharada de aceite o manteca de cerdo. Cuando esté caliente, pasa las tortillas de maíz una a una por el aceite durante apenas 5 a 10 segundos por lado. Retíralas y escúrrelas sobre papel absorbente. En la misma sartén, reduciendo el fuego a nivel medio-bajo, añade un poco más de grasa si es necesario. Estrellas los huevos con cuidado de no romper la yema. Sazona inmediatamente con una pizca de sal y pimienta; deja que la clara comience a cuajar y tornarse blanca. Justo cuando la clara esté casi firme pero la yema siga completamente líquida, toma una de las tortillas previamente pasadas por aceite y colócala directamente sobre el huevo, cubriéndolo por completo como si fuera una manta. Con la ayuda de una espátula ancha, dale la vuelta al conjunto en un solo movimiento firme para que ahora la tortilla quede abajo y el huevo arriba. Inmediatamente después de dar la vuelta, vierte una porción generosa de la salsa caliente (ya sea roja de jitomate o verde de tomatillo) sobre el huevo. Acto seguido, espolvorea el queso deshebrado o rallado encima de la salsa. Tapa la sartén por completo y mantén el fuego muy bajo durante aproximadamente un minuto. El vapor atrapado se encargará de derretir el queso por completo y terminar de cocer la parte superior del huevo sin endurecer la yema. Retira con cuidado utilizando la espátula y sirve en un plato hondo. Decora con cilantro, aguacate y un hilo de crema fresca. ¡Disfruta los huevos encobijados!

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¿Cómo lograr el huevo perfecto?

El error más común al preparar huevos estrellados o encobijados es usar un fuego excesivamente alto. Esto provoca que la base de la clara se queme y adquiera una textura plástica y desagradable antes de que la parte superior alcance a cuajarse.

Por eso es esencial mantener el fuego bajo para una transferencia de calor uniforme, logrando que la clara se cocine suavemente.

Otra gran aliada es la tapa de la sartén: al colocar la tortilla sobre el huevo y añadir la salsa, el vapor generado por la humedad de la salsa queda atrapado bajo la tapa.

Este vapor transfiere calor de forma envolvente a la parte superior de la preparación, permitiendo que el queso se derrita de manera homogénea y que la clara superior se fije sin necesidad de sobrecocinar la yema.

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Las mejores salsas para los huevos encobijados:

Salsa roja tatemada: se prepara asando directamente sobre un comal jitomates maduros, dientes de ajo con todo y piel, un trozo de cebolla blanca y chiles serranos o jalapeños hasta que la superficie se torne negra en algunas zonas. Posteriormente, se muelen estos ingredientes en un molcajete o licuadora a pulsos para mantener una textura martajada, y se fríe ligeramente en una cucharadita de aceite antes de usarla en la receta.

se prepara asando directamente sobre un comal jitomates maduros, dientes de ajo con todo y piel, un trozo de cebolla blanca y chiles serranos o jalapeños hasta que la superficie se torne negra en algunas zonas. Posteriormente, se muelen estos ingredientes en un molcajete o licuadora a pulsos para mantener una textura martajada, y se fríe ligeramente en una cucharadita de aceite antes de usarla en la receta. Salsa verde de tomatillo y epazote: se cuecen tomatillos verdes junto con chiles cuaresmeños y ajo. Se licúan con un buen manojo de cilantro fresco; al momento de freír la salsa en la sartén, se añade una rama de epazote.

Prepara los huevos encobijados y regálate un momento de placer sensorial antes de iniciar la jornada laboral.