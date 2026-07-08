Sencillos tacos de pescado al pastor para una comida saludable

Uno de los platos más icónicos de la gastronomía mexicana, sin duda, son los tacos al pastor. ¿Qué pensarías si te decimos que puedes disfrutar una versión más saludable, fácil y sin cerdo? Prepara esta receta de pescado al pastor y sorpréndete con su sabor.

Aunque el cerdo aporta sabor y jugosidad a los tacos al pastor, el verdadero secreto detrás de su éxito es la marinada y la técnica de cocción. Al cocinarse en un trompo vertical con una fuente de calor lateral, el resultado es diferente a una plancha.

La carne se cocina lentamente y las capas superiores liberan jugos y grasa que mantienen jugosa al resto de la carne. Pero todo el sabor de los tacos al pastor no sería posible sin la marinada que se ha vuelto sinónimo de su nombre.

Esta se prepara con una mezcla de chiles secos y especias que suavizan y dan sabor a la carne. Lo mejor, es que puede usarse para otras proteínas, como pollo, pescado, incluso soya o setas para dietas vegetarianas.

Si quieres comer saludable, pero rico, sigue esta receta de tacos de pescado al pastor y olvídate del filete desabrido.

La marinada y la forma de cocción son el secreto del éxito de los tacos al pastor Canva

¿Cómo hacer filete de pescado al pastor?

Ingredientes:

500 g de filete de pescado blanco (tilapia, merluza o robalo)

2 chiles guajillo limpios y desvenados

1 cucharada de pasta de achiote

2 dientes de ajo

¼ pieza de cebolla blanca

½ taza de jugo de piña natural o embotellado sin azúcar

2 cucharadas de vinagre blanco

1 cucharadita de orégano seco

Sal y pimienta

Tortillas de maíz, para servir

Piña fresca picada en cubos, para servir

Cilantro y cebolla picados, para servir

Salsa picante, para servir

El pescado al pastor es una forma de cambiar el típico filete a la plancha Canva

Preparación:

Sumerge los chiles guajillo en agua caliente y déjalos hidratar por 5 o 10 minutos para que estén suaves. Escurre los chiles y licúalos con el achiote, ajo, cebolla, jugo de piña, vinagre, orégano, sal y pimienta. Muele hasta obtener una mezcla homogénea. Tip: si no tienes jugo de piña, puedes usar de naranja recién exprimido, aunque cambiará ligeramente el sabor. Coloca el pescado en un refractario hondo y cúbrelo con la marinada. Mezcla para que todos los filetes se impregnen con la mezcla y tapa con plástico de cocina. Refrigera por 30 minutos para que absorba los sabores. Calienta una cucharadita de aceite en una sartén antiadherente a fuego medio, y cocina los filetes de pescado hasta que estén bien cocidos por ambos lados (entre 5 y 7 minutos). Retira del fuego cuando estén listos y continúa con el resto. Al final, regresa todos los filetes a la sartén y presiónalos con la espátula para desbaratarlos. Cocina un par de minutos más y apaga el fuego. Calienta las tortillas de maíz y rellena con el pescado. Sirve tus tacos de pescado al pastor acompañados de cilantro, cebolla, piña, unas gotas de jugo de limón y salsa picante.

Tanto el puerco como el pescado son dos importantes fuentes de proteína. Sin embargo, muchos cortes de cerdo tienen un nivel elevado de grasa saturada, comparados con los pescados blancos.

Esto hace que, con solo cambiar el tipo de carne, tus tacos sean más saludables, además de dar variedad a tu dieta. Eso sí, es importante que no frías los filetes con mucho aceite y moderes la cantidad que te comes.

Prepara estos tacos de pescado al pastor, además de ricos y saludables, son una forma de incorporar diferentes alimentos en tu dieta y reducir el consumo de carnes rojas.