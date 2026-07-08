La historia de la pizza: ¿cómo pasó de Italia a convertirse en comida rápida?

¿Sabes cuál es la historia de la pizza? Conoce el origen de la comida rápida más famosa del mundo que transformó la gastronomía. Detrás de esa caja de cartón que llega a tu puerta en treinta minutos o menos, se esconde una epopeya histórica.

La pizza está presente en las noches de películas, en los cumpleaños infantiles, en las caóticas reuniones de oficina y en esos momentos de antojo nocturno donde la cocina ya está cerrada.

Hoy en día, asociamos a la pizza con la cultura del fast food, un gigante comercial dominado por franquicias multinacionales que la entregan a contrarreloj. Pero reducir este platillo a un simple sinónimo de comida rápida es ignorar un legado cultural tan rico y complejo como su propia masa.

¿Cómo fue que un pan plano, devorado por los trabajadores más pobres del sur de Italia, terminó conquistando los paladares de reyes para luego cruzar el Atlántico y convertirse en un fenómeno de producción en masa? Esta es la verdadera historia de la pizza.

Historia de la pizza Canva

El nacimiento de la pizza

El origen de la pizza tiene sus primeros pasos en la ciudad de Nápoles del siglo XVIII. En aquella época, la ciudad portuaria era una de las más pobladas de Europa y albergaba a una inmensa cantidad de trabajadores de bajos recursos conocidos como lazzaroni.

Esta población necesitaba alimentos que fueran baratos, fáciles de consumir sobre la marcha y que aportaran la energía necesaria para las jornadas laborales. La respuesta de los panaderos locales fue panes planos con manteca, sal y ajo.

Contrario a lo que dicta el mito popular, la pizza no nació con el tomate. De hecho, cuando las plantas de tomate llegaron a Europa procedentes de América en el siglo XVI, los europeos las consideraban venenosas debido a su pertenencia a la familia de las solanáceas.

Fueron precisamente los napolitanos más desfavorecidos quienes, desafiando el miedo generalizado, comenzaron a añadir esta fruta a sus panes planos. Así nació la base de lo que hoy conocemos como pizza.

Durante décadas, la pizza fue un secreto exclusivo de las clases bajas; pero todo cambió en junio de 1889. Cuando el rey Umberto I y la reina Margherita de Saboya visitaron Nápoles, sintieron curiosidad por aquel platillo local del que tanto se hablaba.

Para satisfacer el capricho real, se convocó al pizzero más famoso de la ciudad, Raffaele Esposito, de la Pizzería Brandi. Esposito preparó tres variedades distintas de pizza para sus majestades, siendo la preferida por los monarcas la opción que combinaba tomate, mozzarella y albahaca fresca. La reina quedó fascinada por el platillo y el pizzero bautizó inmediatamente a su creación como Pizza Margherita, elevando un alimento callejero a la categoría de orgullo nacional.

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El viaje de la pizza a Estados Unidos

Si bien Nápoles le dio el alma y la identidad a la pizza, fue el continente americano el que le otorgó sus superpoderes de distribución masiva. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, millones de inmigrantes italianos embarcaron hacia los Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades, llevando consigo sus costumbres, su nostalgia y sus recetas.

Al principio, la pizza se cocinaba en los hogares de los barrios italianos de ciudades como Nueva York, Boston y Chicago. Pero en 1905, un inmigrante llamado Gennaro Lombardi abrió la primera pizzería con licencia oficial en los Estados Unidos, ubicada en Manhattan: Lombardi's.

Las pizzas de Lombardi se cocinaban en hornos de carbón, dando origen al característico estilo neoyorquino de costra crujiente pero flexible, diseñada específicamente para doblarse a la mitad y comerse mientras se camina hacia el trabajo.

Sin embargo, el catalizador que convirtió a la pizza en un fenómeno de comida rápida en Estados Unidos fue la Segunda Guerra Mundial. Los soldados aliados que habían combatido en la campaña de Italia regresaron a sus hogares en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido con un antojo insaciable de aquella comida que habían descubierto en el frente europeo.

La demanda explotó y, para satisfacer este nuevo mercado masivo, la pizza tuvo que pasar por un proceso de industrialización. Se utilizaron hornos de gas, ingredientes estandarizados y surgieron las franquicias de pizzas, como Pizza Hut y Domino’s.

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De vuelta a la tradición de la pizza

En 1984 se fundó en Nápoles la Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN). Esta organización sin fines de lucro nació con la misión de defender y promover la auténtica cultura de la pizza napolitana frente a la invasión del fast food.

Esta batalla por preservar la pureza cultural rindió sus mayores frutos en el año 2017, cuando la UNESCO declaró oficialmente el arte de los pizzeros napolitanos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En el presente, se busca cambiar el panorama contemporáneo de la pizza y volver a sus raíces originales. Después de todo, este platillo ha demostrado una capacidad única de supervivencia.

La próxima vez que abras una caja de pizza, recuerda que su historia va más allá de la comida rápida. Conecta trabajadores del puerto, reyes europeos, soldados de guerra y personal en franquicias.