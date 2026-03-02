4 tours gastronómicos en CDMX que no te puedes perder, seas visitante o local

La Ciudad de México es uno de los destinos favoritos de los turistas. Mucho tiene que ver con su ubicación céntrica y su oferta cultural; sin embargo, en los últimos años se ha posicionado como destino gastronómico. Si eres foodie, no te pierdas estos tours.

¿Te has dado cuenta de que la CDMX es como varias ciudades en una? En la mañana, por ejemplo, puedes desayunar lo mismo una guajolota con atole o un pan de dulce con café en la calle, que disfrutar un brunch frente al lago de Chapultepec o en una terraza del centro.

En esta ciudad convergen la cocina tradicional mexicana con cocinas de prácticamente todo el mundo. No importa si buscas comida mediterránea, libanesa, alemana o colombiana, aquí encontrarás al menos un local que la venda.

Esta diversidad ha sido reconocida por los expertos. Un claro ejemplo son los 38 establecimientos recomendados en la Guía Michelin México, los 8 restaurantes con una estrella Michelin y 2 con dos estrellas.

Pero la escena gastronómica de la CDMX va más allá de las estrellas y reconocimientos, pues se dibuja en sus mercados, chinampas, puestos callejeros y muchas opciones más que han colocado a este destino en el mapa foodie global.

Por esa razón, han ganado impulso los tours gastronómicos. Su objetivo es llevarte a conocer la ciudad a través de sus sabores. No importa si eres chilango o visitas la CDMX por primera vez; hay opciones para todos los gustos.

Las taquerías son parte clave de la gastronomía en CDMX Canva

Taco Tour Mx

¿Sabías que en la CDMX hay alrededor de 10 mil 900 taquerías? Esto convierte a la ciudad en un paraíso taquero, pero, ¿cómo conocer los mejores puestos de tacos fuera de las recomendaciones típicas?

El Taco Tour Mx es la respuesta, pues te permite vivir la verdadera experiencia chilanga. Todo empieza con un pesero. Sí, te moverás en uno de los transportes más emblemáticos de la ciudad, para visitar cuatro taquerías.

Estas pueden ir desde un puesto de lámina en la calle, hasta un restaurante más “fresón”, el chiste es probar diferentes opciones: birria, carnitas, de asada, suadero, cabeza, machitos, todos caben aquí. ¿Lo mejor? Podrás comer dos tacos por parada.

Además, a bordo disfrutarás de bebidas y buena música para entrar en ambiente. Si eres amante de los taquitos y la buena salsa, lánzate a su Instagram para conocer los detalles de sus próximas fechas.

Asimismo, si viajas a la CDMX y te hospedas en Reforma, el Hotel Marquis va a incluir este Taco Tour dentro de una serie de experiencias para conectar a huéspedes locales e internacionales con la esencia de esta ciudad.

Para incluir esta experiencia en tu hospedaje, pide informes a través del Instagram de este hotel.

Recorrido gastronómico por el centro histórico

Sabores México Food Tours es una empresa que se ha posicionado como un referente a la hora de realizar tours gastronómicos en la CDMX. Entre sus propuestas, tienen un recorrido a pie por el centro histórico para probar los secretos escondidos en este lugar.

El tour dura alrededor de 5 horas y lo realizan de lunes a domingo, tanto en inglés como en español, e incluye toda la comida y bebida en más de 13 catas y 8 lugares de degustación.

Además, te acompaña un experto en comida local para revelarte sus mejores secretos. Durante el recorrido visitarás una tienda de dulces antigua; probarás comida prehispánica y exótica; comerás mariscos y hasta entrarás a una cantina tradicional.

Si te llamó la atención, reserva a través de su página web y no te pierdas esta experiencia.

Tours gastronómicos en bicicleta

Bikes and Munchis es otra empresa que ofrece tours gastronómicos y turísticos, pero en bicicleta. Ellos te prestan la bici, el equipo de seguridad y te acompaña un guía experto en seguridad vial para que disfrutes los mejores sabores de la ciudad de forma segura.

Una de las opciones que ofrecen es un tour gastronómico por Santa María La Ribera, un barrio clásico de la CDMX, pero menos visitado por los turistas.

Durante 3 horas y media, visitarás diferentes puntos emblemáticos, pero también probarás chilaquiles, barbacoa, taquitos callejeros y postres. El recorrido se realiza de lunes a sábado de 10:30 a 14 horas y puedes reservar tu lugar en su sitio web.

Tour gastronómico en las chinampas

Cuando visitas la CDMX, Xochimilco es una parada obligada, pero este lugar va más allá de sus trajineras. El Mercado de Xochimilco es perfecto para un recorrido gastronómico, pero si quieres adentrarte en la tradición de este lugar, las chinampas son la opción.

Estas son un sistema agrícola de origen prehispánico donde se cultivan diferentes alimentos. Arca Tierra es una red local de expertos que promueve la sostenibilidad y agricultura campesina a través de diferentes acciones.

Una son las experiencias abiertas al público. Entre estas, destaca el Amanecer Chinampero, pues te permite contemplar el amanecer desde los canales de Xochimilco, además de conocer las chinampas y comer en una de ellas.

La experiencia incluye un menú de cuatro tiempos elaborados en su cocina de humo, con maíz nativo y vegetales frescos de su red agrícola. La duración es de cuatro horas y el horario dependerá de la temporada. Reserva en su sitio web.

No importa si llevas toda tu vida viviendo en la CDMX o es tu primera vez visitándola, siempre hay un lugar nuevo de comida esperándote. Lánzate a estos tours gastronómicos y vive la ciudad de otra manera.