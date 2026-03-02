Prepara ceviche de soya para Cuaresma, una rica alternativa al pescado crudo

Si eres de los que no come pescado crudo por seguridad o sabor, el ceviche de soya es una alternativa perfecta para la temporada de calor. Su textura es similar a la del pescado marinado con limón, pero es más económico. Aprende a preparar un ceviche de soya con aguacate con esta sencilla receta.

El ceviche es uno de los platillos más emblemáticos de la cocina latinoamericana y una de las formas más populares de consumir pescado. Muchos asocian su origen con Perú, pero existen muchas versiones a lo largo del continente, incluyendo México.

Aquí se prepara básicamente con cubos de pescado crudo marinados en jugo de limón, mezclados con jitomate, cebolla, chile y hierbas aromáticas.

Contrario a lo que muchos creen, el limón no cuece al pescado. Simplemente, sus proteínas se denaturalizan, cambiando la textura y color del pescado, volviéndolo más firme y opaco. Pese a este cambio, no es lo mismo que una cocción térmica, por lo que no se eliminan todos los microorganismos potencialmente peligrosos.

Si bien, existen trucos para reducir riesgos, muchas personas prefieren evitar por completo los pescados crudos. De esta forma, la soya texturizada se vuelve una alternativa perfecta.

Al venir de la soya, es una excelente fuente de proteína vegetal de alta calidad. Además, absorbe bien los sabores del limón, el jitomate y el cilantro, logrando un resultado muy similar al ceviche tradicional.

De paso, al no tener ingredientes de origen animal, puede consumirse en dietas basadas en plantas. Aquí te damos la receta y trucos para un ceviche de soya delicioso.

El ceviche elaborado con pescado crudo debe prepararse con cuidado para evitar riesgos a la salud Canva

¿Cómo hacer ceviche de soya?

Ingredientes:

250 gramos de soya texturizada

2 pepinos, pelados y picados en cubos pequeños (sin las semillas)

500 gramos de jitomate picado sin las semillas

½ cebolla grande, finamente picada

½ taza de cilantro picado

2 chiles jalapeños, picados

½ taza de jugo de limón

1 cucharada de jugo sazonador

1 cucharada de salsa inglesa

¼ taza de aceite de oliva

2 aguacates, cortados en cuadritos

Preparación:

Calienta abundante agua en una olla y, cuando comience a hervir, agrega la soya texturizada. Espera a que vuelva a romper el hervor y cocina por 3 minutos más. Cuela la soya y enjuaga con agua fría. Escurre, presionando ligeramente contra la coladera para retirar el exceso de líquido, y reserva hasta que enfríe por completo. En un recipiente amplio mezcla los pepinos, jitomate, cebolla, cilantro, chiles y revuelve. Incorpora la soya y adereza con el jugo de limón, jugo sazonador, salsa inglesa y aceite de oliva. Mezcla para integrar todos los ingredientes. Finalmente, añade los cuadritos de aguacate y revuelve ligeramente para no batirlo. Cubre el ceviche con plástico de cocina y refrigera por una hora para que los ingredientes se integren y la preparación esté fresca. Sirve el ceviche de soya acompañado de tostadas o galletas saladas.

La soya texturizada es un ingrediente popular en las dietas basadas en plantas por su versatilidad Canva

¿Es necesario cocer la soya para hacer ceviche?

A diferencia del pescado, que simplemente se pica y marina, al hacer ceviche es obligatorio hidratar y cocinar la soya antes de mezclarla con el resto de los ingredientes.

La razón principal son los antinutrientes que contiene la soya texturizada cruda, como los inhibidores de tripsina, que pueden interferir con la digestión de proteínas.

Estos compuestos se inactivan con el calor, por eso se recomienda hervir la soya en agua por al menos 10 a 15 minutos antes de usarla. Después, se debe escurrir para eliminar el exceso de agua.

De esta forma, además de hacerla más fácil de digerir, mejoramos su textura y, de paso, eliminamos sabores residuales que resultan menos agradables al comer.

En esta temporada de Cuaresma o cuando se te antoje una comida fresca y rica, prepara un ceviche de soya. Es muy sencillo de hacer y no necesitas pescado crudo.