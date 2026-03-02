¿Dónde comer gelato en la CDMX? El postre ideal para esta temporada

Se acerca la temporada de calor y los postres fríos son sumamente populares a cualquier hora del día. Conoce dónde comer gelato en la CDMX, un postre fresco y delicioso para esta temporada.

¿Qué es el gelato?

El gelato es un postre frío originario de Italia. Aunque la palabra significa simplemente “helado” en italiano, en la práctica se refiere a una preparación con características propias que lo distinguen del helado común.

Su receta base suele incluir leche, azúcar y saborizantes naturales como frutas, chocolate o nueces. Una de sus principales diferencias frente al helado tradicional es que contiene menos grasa, ya que utiliza mayor proporción de leche y menos crema. Esto hace que el sabor de los ingredientes se perciba con mayor claridad.

Otra característica importante es la forma en que se prepara. El gelato se bate más lentamente, lo que incorpora menos aire en la mezcla. Gracias a ello, su textura es más compacta y cremosa. En comparación, muchos helados industriales contienen más aire, lo que los hace más ligeros, pero también menos intensos en sabor.

También influye la temperatura a la que se sirve. El gelato suele ofrecerse ligeramente menos frío que el helado tradicional. Esto permite que los sabores se sientan más presentes desde el primer bocado.

En una ciudad como la Ciudad de México, donde las temporadas cálidas pueden ser intensas, el gelato se convierte en una excelente opción para refrescarse sin sacrificar calidad ni sabor. Además, el crecimiento de propuestas artesanales en distintas colonias ha impulsado su popularidad en los últimos años.

Diferencias entre gelato y helado

Aunque ambos son postres fríos y dulces, existen diferencias claras entre el gelato y el helado tradicional:

Debido a su menor contenido de grasa y aire, el gelato ofrece una textura suave y un sabor más concentrado. En el caso del helado comercial, la mayor cantidad de aire puede hacer que el sabor se sienta menos intenso. Forma de elaboración: El gelato artesanal suele prepararse en pequeñas cantidades y con ingredientes frescos. En cambio, muchos helados comerciales se producen en grandes volúmenes y pueden incluir conservadores o saborizantes artificiales.

Estas diferencias explican por qué muchas personas consideran al gelato como una alternativa más cuidada y con mayor profundidad de sabor.

¿Dónde comer gelato en la CDMX? Canva

Lugares para comer gelato en CDMX

La Ciudad de México cuenta con una oferta creciente de lugares especializados en gelato artesanal. En distintas colonias es posible encontrar propuestas que combinan recetas tradicionales italianas con ingredientes locales.

Marcello

Marcello es un restaurante italiano ubicado en la Roma que ha ganado popularidad por su propuesta de gelato, especialmente por una versión de gran tamaño que se ha vuelto tendencia en redes sociales.

El gelato se prepara al momento y suele elaborarse con base de pistache. Además del tamaño llamativo, el lugar ofrece una experiencia que combina cocina italiana con postres tradicionales.

Ubicación: Álvaro Obregón 110, Roma, Ciudad de México.

Gelatoscopio

Ubicado en la colonia Roma Norte, Gelatoscopio es conocido por ofrecer sabores que cambian según la temporada y por experimentar con combinaciones poco comunes.

Su propuesta se centra en el uso de ingredientes frescos y en una preparación cuidadosa. El espacio es pequeño y acogedor, ideal para disfrutar un gelato mientras se recorre la zona.

Ubicación: Orizaba 87, Roma Norte, Ciudad de México.

Joe Gelato

Joe Gelato es una de las gelaterías mejor valoradas en la ciudad. Su oferta incluye sabores clásicos y opciones más originales que cambian a lo largo del año.

El proyecto fue fundado por un mexicano que estudió en Italia, lo que aporta una base tradicional a la elaboración del producto. Además, ofrece alternativas para personas que buscan opciones sin lácteos.

Ubicación: Versalles 78, Juárez, Ciudad de México.

¿Cómo identificar el gelato?

Si deseas probar un gelato de buena calidad, estos puntos pueden ayudarte a elegir mejor:

Observa los colores: Los tonos demasiado brillantes pueden indicar uso de colorantes artificiales. En general, los sabores naturales presentan colores más suaves.

Revisa la textura: Un buen gelato debe verse cremoso y compacto, no demasiado inflado ni lleno de aire.

Pregunta por sabores de temporada: Las gelaterías artesanales suelen cambiar su menú según la disponibilidad de ingredientes frescos.

Nota la temperatura: El gelato no debe estar completamente rígido. Si se sirve ligeramente suave, es señal de que se mantiene a la temperatura adecuada.

¿Dónde comer gelato en la CDMX? Canva

El gelato es mucho más que un simple helado. Su origen italiano, su forma de preparación y su textura más cremosa lo convierten en una opción diferente y atractiva, especialmente en temporadas de calor.

Ya sea que prefieras sabores clásicos como pistache o chocolate, o combinaciones más originales, la CDMX ofrece distintas alternativas para disfrutar este postre con calidad artesanal.