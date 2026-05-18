Jugosas pechugas rellenas de queso con salsa cremosa de cilantro

Si amas ponerle cilantro a tus tacos, consomés y prácticamente cualquier comida mexicana, estas pechugas rellenas con crema de cilantro son perfectas para disfrutar al máximo esta hierba. Amarás la textura cremosa y mezcla de sabores de esta receta.

¿Sabías que el cilantro es originario de la cuenca mediterránea? Es decir, no es nativo de nuestro país, sino que llegó a él con los colonizadores. Sin embargo, rápidamente se incorporó a la cocina mexicana.

La razón es su similitud con hierbas silvestres. Actualmente, es casi imposible sacarlo de nuestros platillos, pues está presente en salsas, caldos y, por supuesto, guarniciones. Pero el cilantro no solo es un complemento.

Esta hierba también puede ser protagonista de platos, por ejemplo, en una crema de cilantro, perfecta para bañar unas pechugas de pollo rellenas de queso.

Pese a no ser nativo de México, el cilantro es clave en nuestra cocina Canva

¿Cómo hacer pechugas rellenas con crema de cilantro?

Ingredientes:

4 filetes de pechugas de pollo, aplanados

150 gramos de queso tipo manchego o mozzarella, rebanado

4 rebanadas de jamón

1 taza de cilantro desinfectado (hojas y tallos delgados)

½ taza de crema ácida

½ taza de leche

1 diente de ajo

¼ cebolla blanca

Sal y pimienta

1 cucharada de aceite

1 cucharada de mantequilla

Preparación:

Salpimienta los filetes de pollo por ambos lados. Coloca una rebanada de jamón encima y unos trozos de queso en la orilla. Enrolla con cuidado y fija con palillos. Calienta el aceite en una sartén grande a fuego medio y sella las pechugas por todos lados. Deben quedar doradas por fuera para retener los jugos. Retira de la sartén y resérvalas en un platón. Licúa la crema con la leche, ajo, cebolla, cilantro y sal al gusto, hasta tener una salsa homogénea. Si quieres más sabor, agrega un poco de consomé de pollo. En la misma sartén donde sellaste el pollo, derrite la mantequilla. Desprende los restos que pudieron quedar de pollo para dar más sabor a la salsa. Vierte la salsa y cocina a fuego medio-bajo por 5 minutos o hasta que espese ligeramente y se integren los sabores. Rectifica la sazón e introduce las pechugas de pollo. Tapa y cocina a fuego bajo por 15 minutos para terminar de cocinar el pollo. Sirve las pechugas rellenas de queso con crema de cilantro, acompañadas de arroz blanco, puré de papa, verduras cocidas o una pasta sencilla.

El cilantro no solo es complemento, puede ser protagonista de nuestras comidas Canva

¿Por qué el cilantro sabe a jabón?

Pese a ser un ingrediente muy popular en la cocina mexicana, no a todo les gusta el cilantro y mucho tiene que ver que a algunas personas les sabe a jabón. Curiosamente, esto tiene que ver con nuestros genes.

Estudios han encontrado que una variante del gen OR6A2 influye en cómo percibimos su sabor. Este provoca que seas más sensible a compuestos presentes en algunos alimentos y productos de limpieza, llamados aldehídos.

Por esa razón, hay quienes perciben que el cilantro sabe a jabón. Si eres una de ellas, no es porque tenga restos de algún producto, simplemente, es tu genética.

Por esa razón, si no eres muy fan del cilantro, se recomienda cocinarlo en lugar de comerlo crudo y mezclarlo con otros ingredientes. Esta receta de pechugas de pollo bañadas con crema de cilantro es un excelente ejemplo.