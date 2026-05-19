¿Por qué los vinos chilenos son populares? Características y secretos de su éxito

Cuando vamos a comprar un vino, siempre encontraremos uno chileno. Chile se ha convertido en un importante destino vitivinícola, ¿por qué los vinos chilenos son tan populares? Conoce más sobre su historia, características y más.

El vino es una de las bebidas más antiguas del mundo. A lo largo de la historia, países como Francia, Italia y España han dominado la viticultura… hasta finales del siglo XX. Entonces comenzaron a destacar otras regiones, incluyendo Latinoamérica.

Aunque México ha ganado terreno, la principal producción de vino en América Latina viene de Argentina y Chile. Este último es uno de los principales productores y exportadores de vino del mundo, ¿qué hace tan especiales a los vinos chilenos?

Para conocer más sobre ellos, platicamos con Javier Bitar, CEO de Santa Rita Estates, cuya viña gano el reconocimiento de la revista Forbes a la Mejor Viña del Mundo.

Chile se ha posicionado como uno de los principales productores de vino en el mundo Canva

¿Qué es lo que hace al vino chileno tan especial?

Una de las mayores fortalezas del vino chileno es la gran calidad que tiene y sus precios accesibles. Este se reconoce por tener una buena acidez natural, taninos equilibrados y sabores intensos a frutas, especias y notas herbales.

Pero esta calidad viene de una combinación de factores donde la geografía y otros elementos naturales tienen un papel clave. De acuerdo a Bitar, Chile tiene territorios con una mezcla de suelos, temperatura y protección.

Es decir, tiene el Océano Pacífico da frescor, la cordillera de los Andes y de la Costa, que los cuida y da frío, además de buena tierra y un país muy largo. Esto permite que haya lugares donde se pueden hacer cosas distintas para experimentar.

Justamente, se ha hecho mucho trabajo de investigación que hoy permite cultivar la uva correcta en el lugar correcto, como explica Bitar.

A esto se suma el trabajo de etnólogos extranjeros que han ido a Chile a enseñar y etnólogos chilenos que han viajado por el mundo para aprender de las mejores prácticas.

Toda esta mezcla de factores ha permitido que los vinos chilenos compitan con los mejores vinos del mundo. Sin dejar de lado que Chile tiene una cepa insignia que es la joya de la corona: Carménère.

La geografía es uno de los factores que influyen en la calidad del vino chileno Chat GPT

¿Por qué la uva Carménère es tan importante para Chile?

Los vinos chilenos se elaboran con una gran variedad de uvas, tintas y blancas. Sin embargo, la Carménère es la más representativa del país, capaz de producir vinos suaves y redondos, con notas de frutas negras, especias y toques herbales.

Esta cepa es originaria de Francia, pero encontró en Chile las condiciones ideales para desarrollarse. De hecho, su historia es muy curiosa, pues se consideraba prácticamente extinta en Europa.

De acuerdo a Bitar, en el pasado, los aristócratas chilenos cuando viajaban a Europa regresaban con viñedos a Chile, donde los plantaban, muchas veces sin saber de qué uva se trataba.

Fue así como en 1994 llevaron a un especialista a ver las parras, pues había un problema con un Merló que no se comportaba como debía. Así descubrieron que era realmente Carménère, uva poco conocida, pues se creía perdida desde 1873, tras una plaga en Francia.

Con el tiempo, se volvió el estandarte de los vinos chilenos, pues era una uva difícil de encontrar y que daba vinos de muy buena calidad.

La uva Carménère se ha convertido en estandarte del vino chileno Canva

¿Cómo maridar un vino tinto chileno?

Chile produce tanto vinos tintos como blancos, sin embargo, el primero es el más reconocido a nivel internacional. Estos se carcterizan por tener un buen equilibrio entre acidez y taninos, un cuerpo de medio a alto y un final persistente.

Esto los vuelve perfectos para maridar con cortes de care e incluso una carne asada, tacos al pastor y costillitas BBQ. De igual modo, van bien con una pasta roja o unas enchiladas.

Chile tiene la mejor viña del mundo

Recientemente, Viña Santa Rita, de Chile, ganó el reconocimiento a La Mejor Viña del Mundo por parte de la Revista Forbes. Como explica Javier Bitar, no es la primera vez que ganan un reconocimiento de este tipo, sin embargo, sigue teniendo un valor muy especial.

Especialmente, por quien lo otorga. Forbes es una revista que llega a 80 países y que leen 140 millones de personas al mes, además, va más allá del mundo del vino, dándole una relevancia mayor.

De igual modo, no fue un premio al azar, sino que hubo proceso exhaustivo de evaluación, donde se abordó la relevancia histórica, sostenibilidad, innovación y muchos aspectos más.

Por lo tanto, este premio es un motivo de orgullo y una oportunidad para demostrar al mundo qué están haciendo, es decir, qué los llevó a ganar este reconocimiento.

Ubicada en Valle del Maipo, Viña Santa Rita nació en 1880 cuando un caballero decidió tener una viña. Fue así como se instaló en Alto Jauel y construyó una casa, una capilla y empezó a producir vino.

Pese a haber pasado casi 150 años de aquel momento, esta viña ha logado mantener un equilibrio entre la tradición y la modernidad.

Hoy, no solo producen excelentes vinos que dan lugar a varias marcas, incluyendo Casa Real, que se ha convertido en su estandarte, sino que tienen un papel importante en el enoturismo, dada su ubicación cerca de Santiago, capital chilena.

Definitivamente, hablar de vinos es mencionar a Chile. Hoy es uno de los países más recomendados cuando buscamos un buen vino y no es casualidad. ¿Qué tanto conocías sobre los vinos chilenos?