Cremoso atole de canelitas, con solo 3 ingredientes

En México los atoles son cosa de todos los días, aunque las recetas más tradicionales son repetitivas en la base y uso de algunos ingredientes, hoy en día se puede hacer atole con múltiples productos, conservando la esencia de una bebida cremosa y espesa. El atole de canelitas es una opción muy sencilla que se puede preparar en pocos minutos.

Existen sabores muy conocidos como el de chocolate, vainilla o frutas, pero también hay versiones más recientes que usan galletas molidas para dar sabor y espesor, como sucede con el atole de canelitas. Los atoles de galletas se popularizaron por ser fáciles de hacer y necesitar muy pocos ingredientes.

¿Qué son las canelitas?

Las canelitas son galletas dulces con un sabor marcado a canela. Se caracterizan por su aroma especiado, su textura crujiente y su toque de azúcar. Son muy populares como botana dulce y suelen acompañarse con leche o café.

En la cocina casera, este tipo de galletas también puede usarse como ingrediente en postres y bebidas. Cuando se trituran y se mezclan con líquidos calientes, se suavizan y sueltan su sabor. Además, al estar hechas con harina de trigo, ayudan a dar cuerpo a las preparaciones, algo que resulta muy útil en bebidas espesas como el atole.

Al usarlas en esta receta, las canelitas aportan dulzor, aroma a canela y una textura más espesa sin necesidad de añadir muchos ingredientes extra. Por eso son una opción práctica para transformar un atole sencillo en una bebida con sabor especial.

Receta de atole de canelitas

Ingredientes para 4 porciones:

1 litro de leche

2 tazas de galletas de canela trituradas

1 litro de agua

Procedimiento:

Coloca las galletas en la licuadora o procesador y muélelas hasta que queden lo más finas posible. Esto ayudará a que se integren mejor en la bebida. Mezcla las galletas con la leche fría hasta que no haya grumos. Este paso es importante para que el atole espese de manera uniforme. Vierte el agua en una olla y caliéntala a fuego medio. Cuando hierva agrega la leche con las galletas molidas. Deja cocinar a fuego bajo durante varios minutos, sin dejar de mover, hasta que tenga una consistencia cremosa. Después sirve caliente.

La cantidad de harina que contienen las galletas contribuye a dar cuerpo a la bebida. Gracias a esta combinación, se logra un atole cremoso sin necesidad de usar masa de maíz como en las versiones tradicionales.

Cremoso atole de canelitas Canva

¿Se pueden hacer canelitas en casa?

Sí, es posible preparar galletas con sabor a canela en casa y usarlas para esta receta. No serán exactamente iguales a las comerciales, pero sí pueden tener un sabor y textura parecidos.

Ingredientes:

1 taza de harina de trigo

½ taza de azúcar

1 cucharadita de canela en polvo

¼ taza de mantequilla

1 huevo

Una pizca de sal

Procedimiento:

Mezcla la mantequilla con el azúcar hasta que quede suave. Agrega el huevo y combina bien. Incorpora la harina, la canela y la sal. Forma una masa, estírala y corta las galletas. Hornea a temperatura media hasta que estén doradas.

Una vez frías, estas galletas pueden molerse y utilizarse para preparar el atole de la misma manera que las comerciales.

Cremoso atole de canelitas Canva

El atole de canelitas solo necesita 3 ingredientes, es una forma sencilla de disfrutar una bebida deliciosa con ingredientes modernos y fáciles de conseguir. Su preparación no requiere experiencia en la cocina y puede adaptarse según el gusto de cada persona.

Además, existe la opción de preparar las galletas en casa para darle un toque más personal. Es una bebida caliente, espesa y aromática, ideal para acompañar un pan dulce o para reconfortarse en un día fresco.