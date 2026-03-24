Estos son los 3 nuevos destinos que se unen a la Guía Michelin México

Desde la llegada a México de la Guía Michelin, causó mucha curiosidad que únicamente seis destinos fueran incluidos. La buena noticia llegó este 2026, tras anunciarse tres nuevas incorporaciones, aquí te decimos qué estados se suman al reconocimiento.

Creada en 1900 por la empresa francesa de neumáticos Michelin, esta guía nació como una publicación gratuita pensada para incentivar los viajes en carretera, incluyendo mapas y recomendaciones de hoteles, restaurantes y talleres mecánicos.

Fue en 1926 cuando comenzó su evolución a lo que hoy conocemos y en 1931 dejó de ser solo una guía de recomendaciones para transformarse en un referente gastronómico que evalúa la calidad de los restaurantes a través de un sistema de 1 a 3 estrellas.

Al nacer en Francia, su expansión por Europa fue natural, aunque después llegó a Asia y a América del Norte. Fue en 2015 cuando aterrizó en Latinoamérica, siendo Brasil el primer país incorporado a esta guía, seguido por Argentina en 2023 y México en 2024.

Como explica Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), esto se logró después de varias juntas, reuniones y acercamientos con Michelin.

Todo como parte de la estrategia para posicionar a México como una potencia gastronómica global. Sin embargo, pese a la diversidad de nuestra gastronomía, en los primeros dos años de esta guía en México solo se incluyeron seis estados.

La Guía Michelin suma tres destinos mexicanos con gran peso cultural y gastronómico Canva

¿Por qué no todos los estados están en la Guía Michelin México?

En la primera edición de la Guía Michelin México, únicamente se incluyeron seis destinos: Ciudad de México, Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Oaxaca y Quintana Roo. Esta decisión no fue aleatoria, pues son destinos con alta concentración gastronómica y turística.

¿Esto significa que el resto de los estados no tienen valor gastronómico? En absoluto. De acuerdo a Fernando Olivera Rocha, vicepresidente nacional de turismo de CANIRAC, México tiene una gastronomía maravillosa en sus 32 estados.

Sin embargo, la razón de comenzar con unos cuantos destinos, fue por un tema de capacidad para auditar e inspeccionar a un país tan grande como México, pues la Guía Michelin tiene un número finito de inspectores.

Recordemos que se trata de profesionales que se dedican exclusivamente a visitar diferentes restaurantes alrededor del mundo. Básicamente, esa es la razón por la que no se han podido incluir a todos los estados.

Aunque se espera que la inclusión sea gradual en función de esta capacidad y alcance. Por ejemplo, para 2026 se anunció la inclusión de tres nuevos destinos: Jalisco, Puebla y Yucatán.

Jalisco, Puebla y Yucatán se incorporan a la Guía Michelin México en 2026

Después de dos años de espera, en 2026 se anunció que Jalisco, Puebla y Yucatán se incorporarán a la Guía Michelin México.

Esto permitirá que los restaurantes a lo largo de estos tres estados compitan para ser seleccionados por esta guía, además de tener la oportunidad de ganar las anheladas estrellas y otros reconocimientos.

Esta incorporación tiene mucho que ver con los sabores únicos y patrimonio cultural que encontramos en los tres estados. Por un lado, está Jalisco, famoso por sus vibrantes tradiciones culinarias, que mezclan influencias indígenas y españolas.

Mientras que Puebla celebra un rico legado de sabores y técnicas moldeadas por las culturas colonial e indígena. Finalmente, Yucatán se inspira en las influencias mayas y coloniales, destacando su enfoque distintivo de los ingredientes locales y la innovación culinaria.

Al ser incluidos en la Guía Michelin, se espera que estos estados no solo ganen un reconocimiento a nivel gastronómico, sino que la distinción sirva como catalizador del turismo, posicionándolos en la escena tradicional, atrayendo viajeros en busca de experiencias gastronómicas de primer nivel.

¿Cómo es el proceso para que un estado entre a la Guía Michelin México?

De acuerdo a la CANIRAC, en México, el proceso para que un estado forme parte de la Guía Michelin tiene un tiempo de evaluación aproximadamente de un año.

Durante este periodo, la guía hace una investigación y pre-selección para valorar si la oferta gastronómica del destino tiene la “madurez” para participar.

Esto implica también que el estado tenga disposición para colaborar con la guía y se haga una auditoría inicial que permita, desde la discrecionalidad y confidencialidad del propio Michelin, revisar diferentes restaurantes.

Posteriormente, regresan con la CANIRAC, que es el Destination Partner en México, y se evalúa la factibilidad. A partir de ahí se revisa la propuesta de colaboración con el estado y el estado define si participa.

Es entonces cuando se hace la inspección confidencial por parte de los inspectores de la Guía Michelin para hacer la selección que se revela en la Ceremonia como la que se llevará a cabo en mayo para anunciar la nueva lista de restaurantes que han ganado este reconocimiento.

En 2025, la Guía Michelin México reconoció a 181 restaurantes en los seis estados que hasta hoy formaban parte de ella. Con la incorporación de Jalisco, Puebla y Yucatán, se espera que el número crezca considerablemente, ¿qué restaurante incluirías?